Soros celebra la llegada de la agenda globalista de Biden – La Gaceta de la Iberosfera

El magnate globalista George Soros ha celebrado la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos con un enigmático tuit en el que comparte un artículo de Mark Malloch-Brown, presidente de su fundación, Open Society Foundation, publicado el 7 de enero y en el que se tilda de “criminal” al ya hoy expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

En el tuit, el mismo Soros al que han señalado por financiar a “Black Lives Matter” (BLM), movimiento que saqueó y arrasó durante meses ciudades enteras provocando una veintena de muertos y que tuvo activistas en el asalto al edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, asegura que “Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un faro de libertad, democracia, libertades civiles y una sociedad abierta” y que “después de la violencia de la turba en el Capitolio, el liderazgo moral (…) se ha quemado”.

No menciona Soros a John Sullivan, del que ya el día 6 de enero se compartieron imágenes en el Capitolio. Ni que el FBI confirmó la pasada semana la detención de este activista de BLM, y fundador de “Insurgence USA” y “Anti TRUMP” en Utah por su participación en los disturbios en los que se hizo pasar por partidario de Donald Trump. Y tampoco hace alusión a Daniel Alan Baker, el activista ‘Antifa’ detenido el pasado sábado por conspirar para asesinar a partidarios del expresidente republicano Trump y que confesó a sus seguidores en redes sociales que recibió dinero precisamente del propio Soros.

Por otra parte, el artículo que adjunta sostiene que los “matones” fueron incitados por Trump con el “esfuerzo por anular el resultado de una elección democrática”, aunque no recoge que el republicano llamó a la manifestación pacífica. Su autor es Malloch-Brown, nombrado recientemente presidente de la fundación -siendo alto cargo de Smartmatic, empresa señalada en las acusaciones de fraude en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses- con el objetivo de seguir impulsando campañas globalistas en todo el mundo.

