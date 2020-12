Soros nombra como presidente de su fundación al CEO de la empresa señalada por el fraude electoral en EEUU – La Gaceta de la Iberosfera

El magnate globalista George Soros ha nombrado como presidente de Open Society Foundation, su fundación, a Mark Malloch-Brown, CEO de Smartmatic, empresa señalada por el fraude en las elecciones en Estados Unidos.

I applaud Patrick Gaspard’s leadership of the Open Society Foundations in a world beset by illiberalism. Mark Malloch-Brown will be Open Society’s new president. He is deeply familiar with its work and shares my vision of philanthropy. https://t.co/DdJk1z3Cq2

— George Soros (@georgesoros) December 4, 2020