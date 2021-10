¡Sorprendentes declaraciones! Bill Nelson, director de a NASA, confía que los OVNIS no procedan de un enemigo en la Tierra

El actual director de la NASA, Bill Nelson, dijo que espera que los ovnis no procedan de un enemigo aquí en la Tierra, en una declaración sin precedentes.

“He hablado con esos pilotos y saben que han visto algo, y sus radares lo están rastreando constantemente. Y no saben qué es. Y nosotros no sabemos qué es. Esperemos que no sea un adversario aquí en la Tierra que tenga ese tipo de tecnología. Pero es algo”, dijo Nelson.

“Y por eso esta es una misión en la que buscamos constantemente responder a estos interrogantes: ‘¿quién está ahí fuera?, ¿quiénes somos nosotros?, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?, ¿cómo hemos llegado a ser lo que somos?, ¿cómo nos hemos desarrollado? ¿Cómo nos hemos civilizado? ¿Y existen esas mismas condiciones en un universo que tiene miles de millones de soles y miles de millones de galaxias? Es tan grande que no puedo concebirlo”, añadió durante una charla en directo organizada por el profesor de política Larry Sabato, director del Centro de Política de la UVA.

“Es el comentario más honesto y directo hasta la fecha sobre la cuestión de los ‘fenómenos aéreos no identificados’ (UAP) por parte de un director de la NASA, y quizás la declaración más reflexiva relacionada con esos fenómenos (UAP) jamás realizada por un directivo en funciones”, publicó en Twitter Christopher K. Mellon, ex subsecretario de Defensa para Inteligencia.

Bill Nelson dijo que, en su opinión, podría existir más vida inteligente en algún otro lugar del universo o en otro universo.

“¿Quién soy yo para decir que el planeta Tierra es el único lugar en el universo con una forma de vida civilizada y organizada como la nuestra?”

