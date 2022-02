Steve Kirsch, director ejecutivo de la Vaccine Safety Research Foundation: «Las vacunas COVID causaron 416.186 abortos espontáneos en los EE. UU.»

Steve Kirsch.- Utilizando los datos de la tasa recientemente publicada por el Departamento de Defensa de los EE. UU., se calcula que el factor de subnotificación (URF) para VAERS (Sistema de notificación de efectos adversos de las vacunas den los EE. UU.) para los abortos espontáneos es de 118. Dado que hubo 3.527 informes de abortos espontáneos en los EE.UU. en 2021, esto representa 416.186 casos reales.

Este hecho ha sido notoficado a los CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Centros del control y prevención de enfermedades), pero no espero que cambien su política de recomendar la vacuna a las mujeres embarazadas.

También hay que tener en cuenta que las mujeres embarazadas NO fueron incluidas en los ensayos de la vacuna. Es una negligencia médica recomendar las vacunas a las mujeres embarazadas. Los CDC declararon repetidamente que eran seguras para las mujeres embarazadas sin tener datos completos.

No espero que los principales medios de comunicación cuestionen al CDC en absoluto. Estoy seguro de que lo ignorarán.

Pruebas de apoyo en el VAERS



Hay muchas pruebas en el VAERS que demuestran que la vacuna afecta a los órganos reproductores de la mujer, tal y como predijimos a partir de los datos de biodistribución (que se centran en los ovarios).

Para los demás, ¿puedo sugerir que si no están de acuerdo con esto nos muestren un error en los datos o en la metodología?

*Director ejecutivo de la Vaccine Safety Research Foundation (vacsafety.org).

Comparte este artículo