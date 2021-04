Suma y sigue: Vox Málaga infringe los estatutos de los afiliados

JLM (Afiliado).- Artículo 7: Derechos de los Afiliados

2.- Expresar con voz y voto su opinión en aquellas reuniones para las que fuere convocado.

4.- Ser informados… sobre las actividades realizadas…

Vox Málaga cuelga en sus redes una charla divulgativa para afiliados de Vox Málaga, impartida por el coordinador local de Fuengirola, elegido a dedo por Antonio Luna, ex compañero en el Cuerpo de Policía. La charla tendría lugar el jueves 8 de abril a las 19.00 a través de la Plataforma zoom. Se comunica que los afiliados recibirán el enlace de acceso en sus correos electrónicos.

Hasta ahí todo perfecto, pero claro, llega el día de la reunión y sólo reciben el correo con el enlace, los pocos pro gestora, llamémosle personajillos con carguito o a la espera de éstos. Y como ya se ha dicho muchas veces en este periódico, gente mediocre sin interés cultural alguno, que dejaban su nombre puesto sin conectar la cámara, mientras veían ‘Sálvame Tomate’. Otros, como la señorita Pepi, nos mostraba su sofá de plástico negro; otro, su cabezón con cortinas sucias de fondo o su aburrimiento hablando por el móvil.

No se sabe cuántos empezaron, lo que sí, que al terminar no eran más de treinta personas, pero eso sí, muy seleccionadas, pues José Rodríguez, concejal del Rincón, no dejaba entrar a nadie que no fuera de su cuerda, y a los que sí pudieron, los silenciaba, para que no pudieran preguntar.

Al conectarte por internet a una reunión, tienes la opción, o bien de desconectar la cámara y que sólo aparezca tu nombre, como hizo Afrocarmen, que no le habría dado tiempo de ir a la peluquería y prefirió chulear de cargo aunque fuera con falta de ortografía, como hacen también en la página de Vox Málaga cuando ponen “Carmen Barrios Vicepresidenta”. Otra opción, es tener ya fijada una foto de perfil, generalmente de hace diez años y con veinte kilos menos. Y la tercera opción es abrir la cámara que se vea que estás en la reunión. Eso es algo personal y nadie puede cerrarte la cámara. ¿Nadie? ¿Quién ha dicho nadie en Vox Málaga que hacen lo que les dice la Cerdá?

Pues la mujer del calzonazos y éste, mientras hacían que le interesaba la charla, pero estaban viendo su programa favorito “Mi vida con 300 kilos”, se dedicaban a quitar el vídeo de las personas que no querían que se viera que estaban en la reunión. Ellos lo volvían a poner, y él se los volvía a quitar. En la foto se puede ver claramente como pone que el anfitrión detuvo el vídeo. Algunos se desconectaron y volvieron a acceder y aparecía la opción de poner el vídeo pero en cuanto José Rodríguez los vio, como anfitrión, volvió a cerrarles la cámara.

Ya se le ha avisado reiteradamente a Patricia Rueda, sobre este concejal, expulsado del PP, de Ciudadanos, de la Cofradía, del Club de Remo, etc. que no juega limpio y ella en vez de retirarle las redes, lo ha nombrado miembro del Grupo de Trabajo de Evaluación y Análisis. Próximo tema, analizar y evaluar cómo seguir vetando a los afiliados.

Sobre la charla de Caamaño, nada que destacar, ha quedado claro que su puesto le ha sido dado por criticar al anterior presidente José Enrique Lara, acusándole de dilapidar su talento y perder afiliados. Habría que ver cuántos afiliados había con Lara, cuántos hay ahora y cuántos van a seguir perdiendo a diario como está pasando. Y esperemos que no vaya en las listas pues llama abiertamente en sus redes a los políticos “POLITICASTROS”.

Como afiliado, he llamado a Madrid para manifestar mi enojo por no recibir el correo del enlace, ni el de la Asamblea General del sábado 10, y me han comunicado que transmita a las personas afectadas como yo, que escriban a: [email protected] pues va directamente a Madrid sin pasar por las zarpas de la gestora.