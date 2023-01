«Susto o muerte» en el TC: los magistrados conservadores prefieren el marxismo de Balaguer al sanchismo de Pumpido

Los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional prefieren que María Luisa Balaguer se convierta en la nueva presidenta en lugar de Cándido Conde-Pumpido. Tras la última renovación del Tribunal de Garantías, hay mayoría izquierdista de 7 magistrados frente a 4 conservadores, por lo que es inevitable que sea designado presidente el candidato que elijan los magistrados izquierdistas.

Este miércoles a las 13:00 horas se celebrará la votación en el Constitucional después de que Balaguer confirmase en la reunión de este martes a sus compañeros izquierdistas que daría la batalla a Conde-Pumpido hasta el final, tal y como avanzó este diario. El voto de la magistrada izquierdista María Luisa Segoviano podría ser «clave» y hasta el momento lo ha mantenido en secreto. En una primera ronda de la votación que es secreta, el candidato necesitará reunir al menos 6 votos para convertirse en presidente. Si no se logra, se efectuará una segunda votación en la que resultará elegido el magistrado con más votos.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que «Balaguer es más de izquierdas que Conde-Pumpido, pero pese a su ideología es una persona más razonable con la que se pueden lograr acuerdos y alcanzar consensos con mayor facilidad. Conde-Pumpido es muy orgulloso y soberbio». «Es elegir entre susto y muerte», insisten.

Balaguer fue militante socialista y se declara «feminista», «republicana» y «marxista». Además, se ha mostrado partidaria de un «derecho constructivista» que en ocasiones «puede superar a la ley». Por su parte, Conde-Pumpido es el candidato favorito del PSOE, del Gobierno y del propio Pedro Sánchez. Su voluntad es ser designado presidente del Constitucional «para arreglar el problema de Cataluña».

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD recuerdan que «el bloque conservador del TC no olvida el feroz ataque y el desprecio de Conde-Pumpido a los magistrados que votaron a favor de declarar inconstitucional el confinamiento, acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante el primer estado de alarma por la pandemia del covid-19″.

En su voto particular contra esta sentencia, Conde-Pumpido afirmó que la argumentación defendida por el ponente (Pedro González-Trevijano) y por otros 5 magistrados era «más propia de un lego o de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución«.

Relacionado



Recordamos que tras esta grave acusación, Conde-Pumpido pidió perdón a sus compañeros, no obstante, lo hizo obligado: «Los magistrados conservadores dijeron a Conde-Pumpido que si no se disculpaba públicamente, no se volverían a sentar con él en un pleno. Por ello, accedió a regañadientes a pedir perdón», apuntan.

Balaguer contra Conde-Pumpido

María Luisa Balaguer Balaguer (Almería, 1953) es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, doctora en Derecho por la Universidad de Granada y catedrática de de Derecho Constitucional, adscrita al Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de Málaga desde 1999. Entre 1977 y 2003 fue abogada en ejercicio en Málaga.

Es considerada una «experta en Igualdad». A partir de 2005, Balaguer publica un trabajo en el que aborda la situación de género en el derecho (Mujer y Constitución. La construcción jurídica del género integración jurídica europea y los derechos fundamentales) y dirige un grupo de investigación sobre normativa europea y derechos fundamentales. Además, colaboró en un proyecto de ley sobre derechos de la mujer y a dirigir la revista Artículo 14, una perspectiva de género. En 2017, llegaba al Tribunal Constitucional.

Cándido Conde-Pumpido (La Coruña, 1949) es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. En 1974, inició su carrera profesional como juez de Primera Instancia e Instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora), continuándola en 1976 como juez de Carballino (Orense). En febrero de 1981, fue destinado al País Vasco como magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián, hasta 1985.

Posteriormente, el Consejo General del Poder Judicial le nombró presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, donde fue renovado en 1991. También ha sido miembro nato del Consejo de Estado desde mayo del año 2004 a diciembre de 2011. Después, fue elegido magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 1995 y a continuación, se convirtió en fiscal general del Estado entre abril de 2004 y diciembre de 2011 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2017, se convertía en magistrado del TC.