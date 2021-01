Tamara Sujú: ‘Los cubanos están presentes en las salas de torturas de Venezuela’ – La Gaceta de la Iberosfera

La periodista María Angélica Correa entrevista a la venezolana Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla. Sujú presentó en la OEA el cuarto Informe (año 2020) sobre el avance en Venezuela de la estructura de “represión sistemática y planificada” por el régimen de Maduro con el apoyo de Cuba y de Irán.

—He leído su Informe y a pesar de haber sido el año de la pandemia, el régimen venezolano avanzó en las formas de represión.

—Hay muchas denuncias fuertes en este Informe, pero, lo más importante es que demuestra que la represión sistemática sigue siendo planificada. Lo importante para la Corte Penal Internacional (CPI) es demostrar la represión sistemática, masiva, reiterada, planificada, inducida por un gobierno en contra de la población civil y poder demostrar que esa represión sistemática es planificada e inducida desde los altos representantes , como lo nombra la CPI, y demostrar que esos crímenes son justamente planificados para reprimir para ocasionar intimidación a través de la comisión de los crímenes para paralizar , perseguir, espiar a la población. Eso es para nosotros lo más importante porque le estamos diciendo a la CPI que los crímenes siguen cometiéndose, la represión sistemática sigue cometiéndose y la planificación de esa represión viene del alto gobierno. En este sentido en el Informe vas a conseguir justamente por qué es planificada.

—¿Por qué es planificada?

—Primero. Está la planificación de nuevos centros de torturas remodelados y construidos. Si tú no quieres inducir la detención arbitraria, la violencia sexual, la tortura en contra de aquellos que se te oponen, tú no estás construyendo cárceles políticas maquiavélicas previamente planificadas para meter a esos opositores en esas cárceles. En este Informe tenemos dos centros construidos o remodelados como son: La Casa de los Sueños, este es el remodelado. Está ubicado en el DGCIM, (Dirección General de Contrainteligencia Militar) era el dormitorio de los funcionarios hasta el 2019 y fue remodelado en celdas muy modernas con puertas de acero las famosas puertas que ellos mismo llaman, Las Bachelet.

—¡En el sótano 3 y sin ventanas!

—Así es. Tres pisos bajo tierra. Donde han metido a los presos más emblemáticos de ellos que son sobre todo los presos militares de alto rango. También está La Casa de los Sueños II, que queda en Fuerte Tiuna (fuerte militar con sede en Caracas) remodelaron celdas que pertenecían a la Policía Militar parece que son celdas en malas condiciones son simplemente para meter a cuatro o cinco presos con unos vidrios muy anchos por donde ven a la visita estilo EE. UU, donde tienen presos de alta seguridad. Luego tienes las celdas del FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) en donde sí han construido celdas en los sótanos, que llaman La Casa de los Sueños III que, son unas celdas según la información que tengo muy, muy, muy sofisticadas con puertas de acero igual, paredes pintadas de negro, sin ventilación, sin luz, y sin la rendija por el medio que tiene las puertas del DGCIM para meterles comida. Entonces esta planificación de cárceles para meter opositores te dice que está todo previamente planificado.

—Hay una de nombre, Infierno Zona 51.

—Sí. Me falta hablarte de las clandestinas. Los Centros de Tortura Clandestinos han crecido. Son sedes no oficiales, casas que aparentemente han sido expropiadas o apropiadas – y me han dado la información que a quien le han dado la atribución de esas casas es al ex ministro de Justicia general Néstor Reverol, quien se las distribuyen a los distintos cuerpos, a Colectivos (grupos paramilitares al servicio del régimen) y FAES. Las ajustan para torturar a las personas que por motivos políticos llevan a estos centros. El año pasado mencionamos uno, este año mencionamos tres.

—En 2015 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al general Néstor Reverol de narcotráfico. ¿Esta Zona Infierno 51 es la que está ubicada en Caracas en una zona residencial de clase media de nombre Los Naranjos?

—Exactamente. Una de las víctimas que fue llevada le dijeron: bienvenido a la Zona Infierno 51. Después está la Quinta Los Abuelos que está ubicada en San Bernardino (otra zona residencial de Caracas) que parece que es más conocida, que está señalada en rojo donde funciona el FAES y los Colectivos y donde han sido torturadas algunas personas de las cuales nosotros tenemos algunos testimonios y además están identificadas por funcionarios de la policía, es decir, tenemos información de los dos lados. También está la sede del 23 de enero (zona populosa en Caracas), que ellos no admiten que es una sede del FAES, pero todo el mundo sabe que es una nueva sede del FAES que, es la Casa de los Sueño 3. Esta es una de las formas de la planificación para reprimir y torturar a los venezolanos.

La otra forma de planificación es lo que llamamos la Educación a Oficiales de Inteligencia y Organismos de Seguridad para reprimir, perseguir y aplicar nuevas técnicas de torturas.

—¿Tienes las direcciones exactas de Los Naranjos?

—No, solo la urbanización.

—¿Dentro de esta represión planificada se están ejecutando nuevos patrones de torturas?

—Correcto.

—En el Informe ustedes señalan una tortura que denominan La Caja de Muñecas.

—Está en el sótano 3 de la DGCIM justo cuando entras. Parece un mini cuarto mide 60cm x 60cm y de altura 2.65mts. Le llamamos así porque parece una caja de muñecas gigante. Aquí han encerrado a varios presos políticos tres noches y cuatro días donde le dan un envase para que haga sus necesidades, me imagino que el envase lo ponen en el suelo como pueden y las personas que son un poco anchas es imposible que puedan agacharse para hacer sus necesidades, es imposible que esas personas puedan descansar o buscar una posición para dormir, si es delgado, quizás puedan agacharse. Me imagino que salen todos cundidos en sus propias heces y orinas y además asfixiados, tengo conocimiento que algunos se han desfallecidos y se sostienen con las mismas paredes cuando se desmayan. Es maquiavélico.

—Eso es estar enterrado en vida.

—Es correcto, es como un ataúd, pero vertical. Otra técnica nueva es acostar a las víctimas, las inmovilizan, las agarran de manos y pies, y mientras están así les tapan la cara con una toalla empapada y les echan tobos de agua encima de la cara. Me documenté de lo que significa esta tortura y hay personas que han hecho la prueba en donde la sensación de ahogo no solamente porque no entra el aire, sino que está entrando el agua perennemente por la nariz. Parece que es espantoso.

La otra tortura de los nuevos patrones es la Tortura Sonora. Fíjate, María Angélica, cuando se pone a un General tres días y cuatro noches orinándose encima sin poder respirar sin poder agacharse humillado totalmente, la tortura para esa persona es peor aún que recibir golpes. Es llevar al ser humano al máximo sentimiento de humillación. Este tipo de torturas las estamos viendo desde el año 2018.

Es una influencia cubana directamente en cómo se tortura a opositores determinados. Ya no son torturas dedicadas a los manifestantes que salen a las calles, que agarran masivamente, sino las torturas dedicadas a los traidores a la Patria, a los que están conspirando, según ellos.

—¿Ustedes han investigado si esas torturas se dan actualmente en el régimen cubano?

—Sí. Cuando yo recibí la primera denuncia de la Tortura Sonora a los presos de la DGCIM, me la describieron como sonidos de aves muy finos que la activaban en secuencias de 16 toques consecutivos, la apagaban diez minutos, luego otra vez los 16 toques consecutivos, durante toda la noche, por días y días, el pito era muy agudo, tan agudo era que ocasionaba crisis nerviosas. Luego me enteré que los sonidos los producen los cortafuegos. Imagínate ese sonido toda la noche en tres sótanos donde no hay ningún tipo de ventilación. Es un sonido que debe volver loco. ¿Tú recuerdas el motivo por el cual los funcionaros de la Embajada que abrió Obama en Cuba fueron retirados? ¡Por la misma tortura!

—Justo le iba a comentar eso.

—Fíjate la influencia cubana cómo se va sintiendo. La sofisticación de los métodos. Fíjate esta otra tortura. En la cárcel militar de Ramo Verde (cerca de Caracas) el año pasado entraron funcionarios a allanar a presos políticos que están encerrados sin recibir visitas de familiares ni de sus abogados porque supuestamente están encerrados y las visitas están prohibidas, y entraron en masas entre 100 y 150 funcionarios sin mascarillas, incluso muchos estaban borrachos y asaltaron la cárcel.

En marzo pasado entró una gran comisión, todos los presos fueron desnudados, los sentaron uno delante del otro pegando la espalda con el pecho, desnudos, es decir, los genitales de unos quedaban pegados a las nalgas del otro, y la tortura que nosotros reflejamos es que escogieron a varios presos y con la punta de una cuchara le hundían los pómulos debajo de los ojos, detrás de las orejas y debajo de la mandíbula y se la hundían tan fuerte que les hicieron heridas abiertas.

Otro método que hemos conseguido y me parece terrible es la Simulación de la Ejecución. Presos que han sido sacados de sus celdas en sitios oficiales e incluso en sitios clandestinos los llevan a sitios boscosos, los arrodillan, encapuchados, esposados, como si fuese los grupos de Isis, y empiezan a disparar al aire o muy cerca del oído y por supuesto la persona no sabe si le van a dar el próximo tiro en la cara o en la cabeza. Lo que hacen es decirle que digan, que confiese, que acuse.

La otra tortura es la Falanga. Es colgar a las personas por los brazos y darles golpes en las plantas de los pies, algunos arrodillados y otros colgados boca abajo. Las secuelas son muy graves porque en los pies están las terminaciones nerviosas. Es más, presos políticos que han recibido esta tortura han sido llevados con los pies sangrantes a los tribunales, María Angélica.

He leído que también es conocida como Falka y que cada golpe en la planta de los pies dispara un dolor que sube vertiginosamente subiendo por las piernas hasta que estalla en la parte posterior del cráneo.

—¿Hay presencia de agentes cubanos en las torturas?

—Totalmente. En uno de los capítulos del Informe tenemos el testimonio del teniente de Navío, José Iván Nieto Gutiérrez, ex oficial de contrainteligencia que estudió en la Escuela de Contrainteligencia Militar ubicada en La Habana y además en la Escuela Militar que está ubicada en la sede de Boleíta en Caracas. Y él recibió allí inducción por parte de oficiales cubanos sobre la Defensa Integral de la Nación, rol de la población civil, escudo bolivariano, milicianos, colectivos, defensa del país etc. Posteriormente su último trabajo fue en el piso 2 del edificio sede donde se encuentra ubicado la Oficina Permanente de Asesoría Cubana a cargo de un coronel que, funciona junto a la subdirección del DGCIM, la Inspectoría del DGCIM, la consultoría del DGCIM, una División de Contraespionaje, la División de Protección y Control. Los cubanos tienen una oficina de Asesoría Cubana en la sede del DGCIM en Boleíta. Y varios testimonios en el Informe dicen cómo oficiales cubanos estaban en torturas de venezolanos en los sótanos y ellos eran los que les decían a los oficiales venezolanos qué tenían que hacer y cómo tenían que torturar.

—Es como que si no se mancharan las manos de sangre. Al parecer solo dirigen, dan las directrices. ¿Pero quienes torturan son oficiales venezolanos?

—Correcto, además de inducirla y de ordenarla. Estoy muy segura de que esos métodos nuevos de torturas son justamente recomendados por ellos. Sin embargo, obtuvimos un caso este año de un venezolano que fue detenido con otros venezolanos y que fueron llevados a este centro clandestino en Fuerte Tiuna y en presencia de unos oficiales venezolano, había cuatro oficiales cubanos con uniformes venezolanos que, eran los que ejecutaban las torturas.

—¡Y con uniforme de las Fuerzas Armadas venezolanas!

—Sí. Con uniforme venezolano. Y, además, esta víctima narró que uno de ellos lo violó.

—Al hacer referencia a la tortura en Ramo Verde cuando a los presos los colocaron pegando sus genitales contra los glúteos, no me extraña que como parte de la tortura hayan sido víctimas de violación.

—No tuve conocimiento de que hubiera violación. Yo lo que sé es que la violación u otra forma de violencia sexual, según el Estatuto de Roma, que es un crimen de Lesa Humanidad, incluye: el desnudamiento, la amenaza de violación, la violación y actos lascivos. Ya el hecho de haberlos desnudados, de haberlos puestos pecho contra espalda, ya es una tortura.

—¿Cuál es el alcance de los cubanos en la represión a los venezolanos?

—Nada de lo que pasa en Venezuela en planificación militar, en planificación de control social, sale sin que los cubanos lo aprueben. Esa es la información que tengo yo de militares que han salido de ahí, que han salido del país. Para evitar que sucedan grandes manifestaciones como en el 2014 y en el 2017, para el control del descontento social, para el control del descontento militar.

La Formación para la Represión, para la Inducción de Crímenes de Lesa Humanidad, Formación para la Planificación en todos los organismos e instituciones de la Fuerza Armada Nacional, se hace en el CEOFANB (Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana) en el Fuerte Tiuna, que dirige el almirante Remigio Ceballos. La planificación de todo lo que viene de las REDI (Regiones Estratégicas de Defensa Integral) y las ZODIS (Zonas Operativas de Defensa Integral) viene del CEOFANB, que es el que ordena toda la parte estratégica militar en Venezuela. En el CEOFANB hay otra oficina de asesoría cubana de militares cubanos de alto rango.

—Al final del informa usted menciona: “esto no cesara hasta que la estructura represiva permanezca en el poder”.

—Correcto. Nosotros tenemos una estructura de talante criminal que maneja todas las instituciones públicas, todos los Poderes, tiene a la FAN a las Milicias y además tiene a los cubanos y a los iraníes y a los rusos dándole material de guerra.

—¿Hay militares iraníes entrenando a militares venezolanos?

—Sí. En Fuerte Tiuna en la Escuela de Operaciones Psicológicas. Recibimos una primicia de un oficial que nos entregó el pensum que dan en la Escuela de Operaciones Psicológicas. Está ubicada cerca del Polígono, asisten Oficiales de Inteligencia que son escogidos y también Colectivos. El plan de estudios consiste en cursos divididos en tres módulos, con duración de año y dos meses para oficiales de las fuerzas armadas, tropas de grados, sargentos y oficiales de inteligencia, miembros del SEBIN, DGCIM, militantes del PSUV, televisoras, radios. Tiene como objetivo que los oficiales aprendan a manipular a las personas a través de la propaganda política, terapias de shock, manipulación y adiestramiento de comunicaciones. Oficiales cubanos e iraníes enseñando el enfoque desde estas dos perspectivas y cómo deben aplicarlos a la población civil. Las pasantías las hacen en instituciones públicas, centros comunitarios y en países amigos.

Este oficial tiene la información de oficiales venezolanos que han sido enviados a Afganistán para hacer las pasantías.

—¿Por qué a medios de comunicación?

—Este oficial me informa que todo lo que se transmite en los medios de comunicación del régimen, todo está planificado para afectar a la población civil de acuerdo con lo que ellos quieran transmitir. Que es impresionante la manipulación que hay y para eso está la Escuela de Operaciones Psicológicas, donde hay oficiales iraníes.

—Y las redes sociales.

—Correcto.

—También mencionas al hijo de Nicolás Maduro y a un Santiago Morón.

—Tuve la información de que Santiago Morón lleva las órdenes del Ejecutivo al DCGIM. Pero Nicolás Maduro (hijo) está formado en Cuba, él ha formado a la juventud PSUV en Cuba. No sé si leíste que entre el año 2007 y 2010 fueron llevados a Cuba más de 57.000 jóvenes a formarse en Cuba. Ya ellos tienen una generación completa ideologizada que, es la que encabeza Nicolás hijo. Ya lo que quería Hugo Chávez y Nicolás Maduro ya lo tienen. Que es su propia generación de venezolanos creyentes en el Castro Comunismo. Ahora la parte cubana pasa a ser asesora, vigilante, ejecutora si se sale de control social.