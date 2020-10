Telefónica creará 4.000 empleos en su unión con Virgin en Reino Unido

05 de octubre de 2020 (17:25 CET)

Telefónica no pierde un minuto en su fusión con Virgin (Liberty Media) en Reino Unido, donde quieren unirse para batir a British Telecom. Los principales directivos de las compañías han avanzado algunas de sus previsiones desde que en el primer trimestre del año se anunciara la ansiada operación en el mercado de las telecomunicaciones.

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, y Mike Fries, su homólogo en Liberty Media, han publicado un artículo conjunto en The Times titulado Britain is well behind in connectivity: we stand ready to make the change (leer aquí), en el que han aportado algunas cifras que dan a entender cuál será el alcance de esta unión de fuerzas.

Destacan dos. La primera, la creación de puestos de trabajo, con alrededor de 4.000 empleos en el país. La segunda es la inversión durante los próximos cinco años, que ascenderá a 10.000 millones de libras (11.025 millones de euros) y se destinarán a la mejora de los servicios, la tecnología y las redes de banda ancha del país.

Álvarez-Pallete y Fries admiten que la situación de Reino Unido por lo que respecta a infraestructuras de telecomunicaciones es peor que la de otros países, en un nivel de distancia que es «inaceptable». La previsión es que, no obstante, tras acometer su plan de inversión, acelerarán el despliegue de 5G para cubrir a finales de 2021 más de 100 ciudades con esta nueva tecnología móvil.

Unión para crear un «campeón nacional»

Pese a los problemas regulatorios que siempre han existido en UK, Telefónica (O2) y Liberty Media, que utiliza la marca Virgin, insisten en que su objetivo es crear un «campeón nacional de conectividad» que ofrezca una «mayores y mejores soluciones».

La integración de ambos negocios se traducirá además en un grupo valorado en 27.400 millones de euros, tal como anunciaron en marzo, una vez sellado el acuerdo. Por lo que respecta al volumen de negocio, la facturación del grupo resultante será de más de 12.000 millones, gracias a la gran complementación: Virgin es la segunda compañía de banda ancha fija + televisión y O2 es el segundo operador móvil de Reino Unido.

Pero todavía queda un largo camino para lograr luz verde. El proyecto ya ha sido presentado a Bruselas pero habrá que esperar hasta el primer semestre de 2021 para que culmine el proceso. La operación, al implicar a dos gigantes del mercado, está sujeta a las aprobaciones regulatorias, por lo que se espera que primero se pronuncie la Comisión Europea y posteriormente lo haga el regulador británico.