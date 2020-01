Teresa Ribera, la ministra que “prohibiría” los toros y la caza acumula más poder

Negociadora climática nata. Teresa Ribera cuenta con la máxima confianza del presidente Sánchez. Trabaja para él desde el 2008 desde la secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático. Fue elegida en 2018 para dirigir el gran ministerio de nueva creación en 2018 que agrupa medio ambiente, cambio climático y energía. La ministra logró una mayor relevancia tras la celebración de la Cumbre contra el Cambio climático, donde organizó contra reloj la COP25. El acto significió para su carrera un gran impulso político.Desde su ministerio ha acometido ya una de las medidas más importantes para su cartera: la limitación de los vehículos más contaminantes a partir del año 2040. El modo de su aplicación concreta será uno de los más debatidos ahora dentro del proyecto de Ley del Cambio Climático.

La ministra para la Transición Ecológica acumula ahora acumula más poder desde su vicepresidencia cuarta hoy confirmada por Pedro Sánchez. Desde esta cartera podrá volver a poner sobre la mesa algunas de sus perspectivas personales que ha mostrado en los últimos meses. Y es que, si de ella dependiera “prohibiría” las corridas de toros y la caza. Aunque ella misma ha reconocido que no tiene competencias, de momento, para ello, sí son estas dos cuestiones vitales para la ministra. En una entrevista, aseguraba que ella prohibiría los toros: “Siempre me ha resultado muy llamativo que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir animales. La verdad, no lo entiendo”. “La verdad es que me gustan los animales vivos y no soy muy partidaria de los toros ni de la caza. Ninguno de los dos forma parte de las responsabilidades de mi ministerio, por lo que soy prudente.

La ministra comprometida con el ecologismo llegó a afirmar que “el diesel tiene los días contados”, sentenciando con ello a los vehículos de combustión. Su limitación de uso se encuentra en el año 20140, aunque aún está pendiente su aplicación concreta dentro de la Ley del Cambio Climático. Su batalla contra el diésel resuena hoy más que nunca, pues aunque trata eliminar este tipo de vehículos, la ministra no da ejemplo a la ciudadanía y cuenta con dos coches contaminantes.Un Peugeot 307 del año 2007 y otro -de la misma marca- del 2011. Ambos tienen el distintivo medioambiental ‘B’ -el más contaminante- y son de depósito diésel.