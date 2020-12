Test de coronavirus en las farmacias: ¿Son fiables? ¿Cuán…

07 de diciembre de 2020 (19:14 CET)

Las farmacias españolas ya venden test rápidos de coronavirus. Así, por primera vez desde que comenzó la pandemia, estas pruebas están disponibles para la población general, después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios confirmara su suministro a estos establecimientos comerciales.

Pero los ciudadanos tienen muchas preguntas. ¿Qué tipos de pruebas son las que venden las farmacias? ¿Qué tan fiables son? ¿Para qué son válidas y para qué no? ¿Podemos hacernos una antes de ir a un encuentro de Navidad? ¿Qué precio tienen? ¿Qué dicen los expertos?

A continuación, respondemos esas preguntas.

Las pruebas de Covid-19 que venden las farmacias

El producto que ha llegado desde este pasado fin de semana a las farmacias no es considerado un test de diagnóstico del nuevo coronavirus, sino que más bien es una prueba rápida para detectar anticuerpos. Es decir, su resultado nos puede sugerir si ya hemos tenido la enfermedad pero no necesariamente confirma que la tengamos ahora mismo.

Estos test detectan anticuerpos en dos vías: los que indican que hubo una infección reciente pero no necesariamente activa (IgM), o los que indican que la infección ya se superó (IgG). Así, arroja varios resultados. Si da negativo en IgM e IgG, significa que la persona no ha contraído el virus, pero no garantiza que no lo tenga actualmente.

Si da positivo en IgM e IgG, significa que el paciente está en la fase tardía de la infección, pero si da positivo en IgM y negativo en IgG significa que está en la fase aguda de la infección. Si por lo contrario es positivo en IgG pero negativo en IgM, el test indica que ya se ha superado la enfermedad.

Así de fiables son los test rápidos de las farmacias

Un resultado positivo de esta prueba debe confirmarse con un test PCR de diagnóstico de Covid-19, que sigue siendo el método más fiable para detectar la infección y es el utilizado en el Sistema Nacional de Salud. Esto sugiere que estas pruebas rápidas de las farmacias no son del todo fiables para confirmar la enfermedad.

No quiere decir que no sean del todo fiables. De hecho, tienen una efectividad del 95% y están validados por la Comisión Europea. Pero hay situaciones que solo el tiempo o una PCR pueden aclarar: un resultado negativo en una persona con síntomas indica que debe hacerse otra prueba en 3-5 días, y uno positivo no supone al 100% que se haya contraído la Covid-19.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que estas pruebas «hay que saberlas interpretar» y que no representan ningún «pasaporte» para burlar las medidas anti-Covid en caso de dar negativo.

Este es el precio de las pruebas de anticuerpos

Los test de autodiagnóstico del SARS-Cov-2 que se han empezado a vender esta semana en España se llaman Prima Home Test y tienen un importe de 25,5 euros. Funcionan con una muestra de sangre o plasma que se extrae de un dedo y dan resultados en 15-20 minutos con casi un 96% de sensibilidad, según sus distribuidores.

Elix Pharma prevé distribuir medio millón de estas pruebas en las más de 20.000 farmacias de España. Pero se prevé que lleguen otros test rápidos con otros precios. Telecinco ha avanzado que las farmacias también venderán la prueba llamada Lucira, cuyo precio en internet está entre los 50 y los 100 euros. Este test se hace con un bastón introducido en la nariz.

También se prevé que lleguen los test de saliva desarrollados por los investigadores del Hospital Carlos III. También dan resultados en 15 minutos y detectan anticuerpos en la saliva, de forma que sus resultados tampoco son concluyentes en algunos escenarios. Todavía no tienen precio pero otros fabricantes los venden por más de 100 euros.

¿Para qué son válidos estos test rápidos?

Todas las autoridades y expertos coinciden en que los test rápidos de Covid-19 no son válidos de ninguna forma para sortear las medidas contra el coronavirus como la mascarilla o la distancia física. También aconsejan que, si se busca la mayor fiabilidad, se opte por una prueba PCR, que no se vende en ninguna farmacia, de momento.

Los test de anticuerpos no suelen detectar la infección en los primeros días, por lo que lo ideal es que se usen para definir si ya se ha pasado el contagio o si se está ya en una etapa más avanzada del mismo. Asimismo, los test de las farmacias son de autodiagnóstico y no tienen validez alguna en el Sistema Nacional de Salud.

¿Salvarán estas pruebas rápidas la Navidad? Sanidad dice que no. Si el propósito es hacerse el test el día 24 para ir a una reunión con muchas personas por la noche sin respetar las medidas sanitarias, ninguna prueba en el mundo da aval para ello. Si el objetivo es salir de dudas u otro, igualmente es necesario tener receta médica para adquirirlo.

¿Qué opinan los expertos?

Sanidad era reacia a que las farmacias vendieran pruebas de coronavirus y la razón por la que han llegado a estos establecimientos es porque cuentan con aval europeo, no porque hayan sido aprobados directamente por las autoridades sanitarias. Y es que los expertos del ramo creen que es peligroso abrir esta puerta.

Además, preocupa la lectura de los resultados. Por ejemplo, los test que ya se venden en las farmacias pueden arrojar hasta cuatro resultados diferentes, que deberían ser debidamente interpretados por los consumidores supuestamente con la guía del farmacéutico.

«Ya hay un sistema creado en los centros de salud para la atención de pacientes con Covid-19. ¿No sería mejor destinar todos los recursos a potenciar la atención primaria, que sigue estando al límite, contratar todos los rastreadores que hacen falta y dar apoyo social para los aislamientos y las cuarentenas?», ha dicho el epidemiólogo Fernando García.