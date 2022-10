Tezanos dispara el presupuesto del CIS y se muestra orgulloso de haber «estado en la cárcel por sus ideas»

Ni un día sin titulares de José Félix Tezanos. El presidente del CIS ha acudido a la Comisión de Presupuestos donde ha defendido que su organismo cuente con un 14% más de dinero público para el 2023. En total, más de 12 millones seiscientos mil euros en un «súper año electoral» con comicios municipales, autonómicos y generales.

Lo que parecía un mero trámite parlamentario ha acabado en una sonada bronca con Tezanos defendiendo su orgullo de haber sido «miembro de la Ejecutiva del PSOE». «He vivido en una época donde por ser miembro del PSOE te detenían y llevaban a la cárcel. He estado en la cárcel por mis ideas», ha asegurado ante las caras de asombro del resto de diputados. Tezanos ha pedido al PP que no vuelva «a esa lógica» de cuando en el franquismo «te decían tú mantén tus ideas pero no las expreses públicamente»

Todo el mundo tiene ideas

El sociológico de cabecera de Pedro Sánchez ha seguido su diatriba defendiendo que es compatible tener carnet del PSOE y dirigir las encuestas. «¿Por qué una persona que tiene una ideología no puede dirigir una institución? ¿El siguiente paso qué es?, ¿decir que los ministros tampoco?», ha preguntado.

Tezanos ha asegurado que «todo el mundo tiene ideas» y que «los que más ideas tienen son aquellos que dicen que no tienen ideas porque tienen una idea muy específica: en contra de la libertad»

Métodos rigurosos

Tras mostrar sus ideas socialistas, Tezanos ha pasado a defender el «rigor» con el que prepara las encuestas. «El CIS realiza una tarea de calidad, los trabajos son los más fiables que se hacen en la sociedad española en estos momentos con los métodos más rigurosos«, ha afirmado para luego negar lo que dicen la mayoría de empresas demoscópicas: que existe una transferencia de votantes del PSOE al PP . » Sólo hay una situación: en Andalucía. Ahí hay una, poquita, muy escasa. No se hagan muchas ilusiones«, ha sentenciado ante las risas de la oposición.

Sigue fuera de la Comisión

Las diatribas de Tezanos han sido contestadas por los diputados que no han dudado en golpear sus asientos de la Sala Constitucional, donde se ha celebrado la comisión. Al presidente del CIS no le ha gustado esta actitud y ha arremetido en los pasillos del Congreso contra todos aquellos que dudan de su profesionalidad.

«Son perdedores», ha afirmado Tezanos porque, a su juicio, «quien se pone a interponer de encuestas se pone en la posición del que pierde». El presidente del organismo ha asegurado que «acepta las críticas con tranquilidad» pero ha rechazado que «la credibilidad del CIS esté dañada».

Tezanos ha pedido ver «con normalidad» su afiliación al PSOE. «Si vienen al CIS yo les enseñaré la galería de presidentes. Todos son políticos. De 20 creo que sólo 2 pueden ser considerados independientes pero no apolíticos», ha sentenciado antes de irse a seguir preparando encuestas.