The Lancet, la revista médica más leída del mundo señala que está aumentando «la relevancia epidemiológica de la población vacunada con COVID-19»

The Lancet, la revista médica más leída del mundo señala que está...

Günter Kampf.- Se esperaba que las altas tasas de vacunación contra la COVID-19 redujeran la transmisión del SARS-CoV-2 en las poblaciones al reducir el número de posibles fuentes de transmisión y, por lo tanto, disminuyeran la carga de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, datos recientes indican que la relevancia epidemiológica de las personas vacunadas contra la COVID-19 está aumentando.

En el Reino Unido se describió que las tasas de ataque secundario entre los contactos domésticos expuestos a casos índice completamente vacunados fueron similares a los contactos domésticos expuestos a casos índice no vacunados (25% para los vacunados frente al 23% para los no vacunados). 12 de las 31 infecciones en contactos domésticos completamente vacunados (39%) surgieron de casos índice epidemiológicamente vinculados completamente vacunados. La carga viral máxima no difirió según el estado de vacunación o el tipo de variante

En Alemania, la tasa de casos sintomáticos de COVID-19 entre los completamente vacunados (“infecciones irruptivas”) se informa semanalmente desde 21. Julio de 2021 y era del 16,9% en ese momento entre los pacientes de 60 años o más.

Esta proporción va aumentando semana a semana y fue proporcionando evidencia clara de la creciente relevancia de los completamente vacunados como una posible fuente de transmisión. Una situación similar fue descrita para el Reino Unido. Entre la semana 39 y la 42, se reportaron un total de 100.160 casos de COVID-19 entre ciudadanos de 60 años o más. 89.821 ocurrieron entre los vacunados completamente (89,7%), 3,395 entre los no vacunados (3,4%).

Una semana antes, la tasa de casos de COVID-19 por cada 100.000 era mayor entre el subgrupo de vacunados en comparación con el subgrupo de los no vacunados en todos los grupos de edad de 30 años o más. En Israel se informó de un brote nosocomial que involucró a 16 trabajadores de la salud, 23 pacientes expuestos y dos familiares. La fuente fue un paciente con COVID-19 completamente vacunado. La tasa de vacunación fue del 96,2% entre todos los individuos expuestos (151 trabajadores de la salud y 97 pacientes).

Catorce pacientes completamente vacunados se enfermaron gravemente o murieron, los dos pacientes no vacunados desarrollaron una enfermedad leve. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos identifican cuatro de los cinco condados principales con el mayor porcentaje de población completamente vacunada (99.9-84.3%) como condados de “alta” transmisión. Muchos tomadores de decisiones asumen que los vacunados pueden ser excluidos como fuente de transmisión. Parece ser extremadamente negligente ignorar a la población vacunada como una fuente posible y relevante de transmisión al decidir sobre las medidas de control de salud pública.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100272

