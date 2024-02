Todas las encuestas dan la mayoría absoluta al PP y un descalabro sin precedentes al PSOE

Los sondeos coinciden aunque visto lo ocurrido el pasado mes de julio en las generales conviene esperar al recuento, pero las expectativas son inmejorables para el PP, que parece tener asegurada la mayoría absoluta.

Según la encuesta de Sondaxe para La Voz de Galicia, que ha venido publicando trackings diarios durante buena parte de la campaña los populares tendrían un 44,6% del voto y 39 escaños, uno más de los necesarios para la mayoría absoluta.

En segunda posición estaría el BNG, tal y como dejaban claro los sondeos de los últimos meses. El partido nacionalista y marxista subiría hasta un 32,1% del voto, su mejor resultado histórico, que le llevaría a tener 25 escaños.

Por último, el PSOE se quedaría en un pírrico 14,9% y sólo 11 escaños, su peor resultado de toda la historia. Mientras, tanto Vox como Sumar se quedan muy lejos de obtener representación, los primeros con un 2,5% y los segundos aún más abajo, con un 2,3%.

GAD3 también asegura la absoluta

Por su parte, GAD3, que ha elaborado su sondeo para la televisión gallega y todas al autonómicas de la Forta, apuesta por que el PP tendrá un 45,9% y una mayoría amplia de 39 o 40 diputados.

El BNG, por su parte, con un 33% tendría 25 o 26, como indican todas las encuestas el mejor resultado de su historia. El PSOE, por su parte, podría incluso sufrir la humillación de quedarse en 9 diputados, aunque el sondeo le da también la posibilidad de tener el décimo. Su porcentaje de voto sería un 12,5%.

Por último, Democracia Orensana tiene, como apuntan otros sondeos, la posibilidad de obtener un escaño, aunque de nuevo no lo tiene asegurado.

Mayoría absolutísima según Sigma Dos

Para Sigma Dos, que ha elaborado su sondeo para el diario El Mundo, la victoria de los populares aún sería más contundente: se irían a un 47,8% –prácticamente el mismo reportaje que logró Feijóo en 2020– y tendría entre 38 y 40 diputados.

El BNG también supera el 30%, en este caso por ocho décimas, y lograría 24 o 25 escaños; mientras que el PSOE tampoco llega al 15%, quedándose a dos décimas y podría caer hasta los 10 diputados, aunque también lograr 12.

En este sondeo Democracia Orensana podría lograr un diputado, pero no lo tiene asegurado. Los que no tienen ninguna posibilidad son Sumar, que no logra más que un 2,2% y Vox que se queda en el 1,9%.

Una pequeña posibilidad de perder la mayoría

La única encuesta que admite la posibilidad de que el PP pierda su mayoría absoluta es la de Demoscopia y Servicios para Esdiario, que coloca a los populares en un 45,8% del voto y una horquilla entre 37 y 39 escaños, si bien el 38 es el más probable.

El BNG estaría en un 31,4% y podría llegar a 27 escaños, pero también quedarse en 25. El PSOE, por su parte, no pasará de la decena de diputados con un 14,2% de los votos. Finalmente, Democracia Orensana sí tendría asegurado su escaño según este sondeo.

Por su parte, Sumar habría tenido un resultado terrible con sólo un 3,2%, superando por un poco a Vox que no pasaría del 2,6%.