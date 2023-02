Todos contra todos en la precampaña más larga

El PP trata de aprovechar la división creciente entre PSOE y Podemos, Vox apura la moción de censura y Cs prepara su último baile.

En este 2023, en el que habrá dos citas con las urnas, los partidos políticos han aumentado el ritmo de mítines (ya alto de por sí en fechas normales) hasta un nivel que roza lo paródico. Día tras día, semana tras semana, unos y otros se lanzan ataques y tratan de desmontar los argumentos vertidos en la víspera por sus adversarios, esperando calar en la opinión pública.

PSOE y Podemos, que cuentan con la ventaja de poder utilizar el Consejo de Ministros como púlpito, continúan enfrascados en su particular guerra interna por diversos asuntos, como la reforma de la ley del sí es sí, la ley trans o, más recientemente, el envío de armas a Ucrania.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos Ione Belarra reclamó este viernes a su contraparte socialista en el Ejecutivo que admita el «error» de haber contribuido a la escalada bélica, y ha puesto en duda que en un futuro no vaya a haber soldados españoles luchando en Ucrania. «La alternativa a no hacer frente a la invasión rusa de Ucrania equivaldría a la extensión de la guerra», fue la respuesta que poco después (en otro mitin) le daría el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Sobre la ley del sí es sí, la ministra de Igualdad, Irene Montero, espera que el Gobierno y la «mayoría feminista» del Congreso pacten «una respuesta unitaria» para reformar la ley del solo sí es sí antes del pleno parlamentario que debatirá la proposición socialista, y cree que tienen «mucho margen para el acuerdo». La réplica se la daría la exvicepresidenta del Gobierno y actual diputada socialista Carmen Calvo, quien manifestó que la reforma de la ley del solo sí es sí hay que sacarla adelante «con quien sea», ya que lo importante en este momento «son las víctimas que se están sintiendo agravadas» con la aplicación de esta norma.

Este sábado, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la presentación de la candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, junto al secretario general del PSOE-Aragón y presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. En la formación morada, Lilith Verstrynge, secretaria de Organización y secretaria de Estado para la Agenda 2030, María Teresa Pérez, secretaria de Acción Institucional de Podemos, y Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos en el Parlamento de Andalucía, inauguran la jornada Interparlamentaria de Podemos.

El PP, en busca del voto socialista perdido

Mientras tanto, el PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo visita hoy Las Palmas para presentar a su candidata Jimena Delgado, cree que la división en el seno del PSOE y dentro de la coalición de Gobierno por leyes de igualdad, como la del solo sí es sí o la ley trans, deja huérfano un voto feminista, que Feijóo aspira a captar. De hecho, el PP enmarca en su objetivo de crecer en el centro y captar el apoyo de socialistas descontentos el respaldo explícito a la ley de plazos del aborto, que Feijóo ha dado a pesar de que fue su partido el que recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional (TC) y de que este es un debate abierto en su formación.

Entre críticas de los sectores conservadores, de la Iglesia, de ataques de Vox y un reproche de Sánchez por hacer «malabarismos», Feijóo reiteró este miércoles su respaldo a la normativa de José Luis Rodríguez Zapatero y aseveró que el aborto si bien no es un derecho fundamental, sí lo es de la mujer «exclusivamente» dentro de los límites que marca la ley.

Apuntan fuentes del PP que el PSOE buscaba tender una «trampa» a los populares al avalar el TC, de mayoría progresista, la constitucionalidad de la ley y que lejos de morder el cebo salen reforzados, porque Feijóo ha aclarado que el PP mantendrá el modelo de plazos que permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14.

Feijóo aspira a recoger la bandera del feminismo, que ahora el PP ve en liza por el descontento de algunas feministas clásicas con su partido de referencia, el PSOE, y por el retraso a la hora de corregir la rebaja de penas causada por la ley del solo sí es sí. El PP ha ofrecido sus votos a Pedro Sánchez para modificar esta normativa si el PSOE no logra acordar un texto con Unidas Podemos y con el Ministerio de Igualdad, el requisito que le exigen además algunos de sus aliados parlamentarios, como ERC o EH Bildu.

También promete el PP modificar la ley trans, que ha enfadado a algunos sectores feministas, que ven en la autodeterminación de género un borrado de las mujeres, y que a juicio de los populares preocupa a las familias porque los menores pueden cambiar de sexo en el registro desde los 16 años.

El PP hurgará en la división del Gobierno por estas leyes y por otros desacuerdos como el del envío de armas a Ucrania, respecto al que forzarán una votación no vinculante en el Congreso, al tiempo que evitará picar el anzuelo de los nuevos cebos que esperan desde la izquierda.

La moción de censura: la baza de Vox

Este nuevo PP de Feijóo no está cayendo nada bien en las filas de Vox. Su portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, advertía esta semana a los presidentes de comunidades autónomas y alcaldes del PP que accedieron al cargo con votos en la investidura de Vox que se acuerden «de por qué están ahí» antes de que en las próximas elecciones «se les recuerde».

«Mantenemos relaciones con ellos, seguimos apoyando gobiernos como el de la Comunidad de Madrid y el del Ayuntamiento de Madrid… Hay algunos presidentes y alcaldes que no se acuerdan de por qué están ahí, quizá en las próximas elecciones se les recuerde, están porque les ha apoyado Vox y les sigue apoyando Vox».

La formación de Santiago Abascal espera conseguir un golpe de efecto antes del inicio oficial de la campaña que constate su «solo queda Vox» con la moción de censura contra Pedro Sánchez. Sin embargo, las conversaciones con el economista Ramón Tamames para que sea candidato no terminan de fructificar.

Vox quiere que la moción sea debatida por el Pleno del Congreso antes de Semana Santa. La intención de los de Santiago Abascal, que llevan desde diciembre pasado buscando a un candidato independiente para liderar la que sería su segunda moción contra Sánchez, es registrarla como muy tarde a finales de febrero. De este modo, la Mesa del Congreso tendría margen para calificarla y se podría convocar el debate en marzo, con el fin de poder dejar «todo resuelto» antes de Semana Santa, al entender que después los partidos ya entrarán de lleno en campaña electoral.

Este sábado, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, y el candidato del partido a la alcaldía de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, participan en un mitin para explicar su proyecto municipalista para la provincia de Barcelona.

El último baile de Cs

Ciudadanos presenta hoy a sus candidatos a las doce comunidades autónomas que celebran elecciones el 28M y a las ciudades de Madrid y Barcelona, preparándose ya para una cita con las urnas en la que intentará sobrevivir al desastre que pronostican todas las encuestas.

No hay un sólo sondeo que no augure la debacle casi definitiva de los naranjas en las elecciones de mayo -quedan las generales de diciembre-, asegurando que poco retendrán de los más de 2.500 concejales y 178 alcaldes que tienen en este momento aparte de los 65 diputados autonómicos (de ellos, seis en Cataluña, y uno en Castilla y León, que no concurren a estos comicios).

Los naranjas se presentan a estos comicios completamente desfondados por la merma de fuerza institucional desde 2019 al perder, entre otras cosas, el gobierno que compartían con el PP en cuatro territorios: Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León.

Además, han sufrido una reducción drástica de la militancia y las bajas de numerosos dirigentes, que han acabado, en muchos casos, en las filas populares. Y a todo esto se suma que no han logrado superar las heridas que generó la Asamblea de refundación y el choque por el liderazgo que mantuvieron Edmundo Bal y la lista apoyada por Inés Arrimadas.

En este contexto tan agitado para los naranjas, se presentan este sábado los candidatos -faltará el de Aragón porque aún no ha sido designado- en un acto que tendrá lugar en el Centro Cultural Fernando de los Ríos (Madrid), a las 11.30, con el que el partido se mete ya de lleno en precampaña para intentar esquivar los peores augurios. Ayer retrocedían un poco más en intención de voto al pasar, según el barómetro del CIS de febrero, del 2,9 por ciento de los apoyos al 2,0 por ciento.