Torra prevé desobedecer la inhabilitación del Supremo

31 de agosto de 2020 (11:58 CET)

Quim Torra ha recordado este lunes que ya ha desobedecido dos veces antes de dar a entender que piensa volver a hacerlo. Así ha respondido el president de la Generalitat a la pregunta de cuándo convocará elecciones y si la posible inhabilitación por parte del Tribunal Supremo puede arrebatar esta decisión de sus manos. «He desobedecido dos veces y no creo que sea la última que lo haga. A mí no me marca el calendario las decisiones de un tribunal español», ha avisado.

La Sala Segunda del alto tribunal celebrará el 17 de septiembre próximo una vista en la que estudiará el recurso de Torra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le condenó a 18 meses de inhabilitación por desobediencia al negarse a retirar pancartas y símbolos independentistas como lazos amarillos de edificios públicos en Cataluña. Si el Supremo confirma la sentencia, que es lo que se espera, su Govern entaría definitivamente en jaque.

Pero el president insiste en que no será la Justicia la que «marque el calendario» de las próximas elecciones catalanas, pendientes de una fecha desde finales de enero pasado, cuando Torra las anunció pero dejó en el aire la convocatoria. En una entrevista con TV3, Torra ha reconocido una vez más que «no espero ninguna decisión que no sea la inhabilitación», pero ha evitado avanzar qué hará cuando esto suceda o si convocará elecciones antes de su cita con la Justicia.

Preguntado por si desobedecerá esa inhabilitación y seguirá al frente del Govern, Torra ha respondido que «no digo que esté desobedeciendo una sentencia, lo que digo es que todo lo que a mí me parece incompatible con mi conciencia y con la defensa a ultranza que he hecho de los derechos fundamentales, en mi condición de president, creo que es mi deber oponerme y me he opuesto». En todo caso, dice que convocará elecciones «cuando sea mejor para el país».

Ante la posibilidad de que el Supremo le inhabilite y que Esquerra Republicana amague con hacerse con la presidencia a través del vicepresidente Pere Aragonès, Torra ha advertido de que «no podría entender que cualquier partido independentista presente a un candidato» alternativo para dirigir la Generalitat.

Mesa de diálogo solo para negociar un referéndum

En esa misma entrevista, Torra ha asegurado que solo acudirá a una reunión de la mesa de diálogo para negociar un referéndum de autodeterminación para Cataluña y amnistía para los políticos presos catalanes. «Nosotros queremos una mesa de negociación con un orden del día en el que se diga: ¿Cómo ejerceremos el derecho a la autodeterminación de Cataluña? Referéndum, fecha y condiciones. Y número dos, amnistía», ha afirmado.

«¿De qué vamos a hablar si no?», se ha preguntado el presidente catalán. «Creo que la gente está cansada de que no se llame a las cosas por su nombre», ha añadido, instando al Gobierno de Pedro Sánchez a incorporar estos puntos en el orden del día porque, de lo contrario, a su juicio no tiene sentido reunir la mesa de diálogo. Por su parte, ERC no ha puesto líneas rojas tan exageradas, aunque también apuesta por «autodeterminación y amnistía».