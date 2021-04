¿Trabaja la Policía con la hipótesis de que las cartas de amenaza sean un montaje urdido desde los aledaños de la izquierda para culpar a la derecha?

Begoña Vila.- Inédita instrumentalización política de las amenazas de muerte por representantes de la izquierda durante la campaña electoral en Madrid. Inédito lo es también la rendición de la derecha aceptando la autoría ultraderechista de esas amenazas, como agita la izquierda sin refutación alguna. ¿Y por qué no podría tratarse de una amenaza de falsa bandera perpetrada por personas que buscaban movilizar al votante de izquierda? Mientras los hechos no prueben lo contrario, apuntamos en esa dirección. ¿Y por qué la derecha prefiere recibir los golpes a excarvar esa nada remota posibilidad? Ya que la derecha no lo hace, seremos nosotros los que hagamos la pregunta a los responsables de la investigación: ¿Trabajan también con la hipótesis de que todo sea un montaje urdido desde los aledaños de la izquierda? Y si consiguen encontrar algún indicio en esa dirección, ¿concluirán o paralizarán la investigación?

Sorprende igualmente la diferencia entre el ruido mediático de ahora con el silencio ante hechos idénticos que tuvieron como protagonistas a destacados miembros del PP. Pocas semanas antes de fallecer, la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá se puso en contacto con Fernández Díaz, y lo hacía con este SMS: “Simplemente recordarte la nueva carta de amenaza de muerte que he recibido. Esta vez me dan plazo hasta el día 1. Bss. Espero verte días después. Rita”.

No era la primera vez que sufría coacciones, y es que en enero de 2015 y este pasado verano recibió dos sobres con balas. Tras estas informaciones, el entonces ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó que “no era la primera vez que ella denunciaba, yo sabía que le enviaron un sobre con balas”.

En el caso de las cartas amenazantes en estas elecciones, lo paradójico es que sendos envíos apuntarían más al entorno de Pedro Sánchez que al de sus rivales políticos. Los dos han evidenciado fallos en la seguridad de Correos. El primero en el Ministerio del Interior y este en el de Industria. Es pertinente reseñar la estrecha relación de amistad entre Pedro Sánchez y el presidente de Correos.

¿ Quién es el presidente de Correos nombrado por el PSOE, Juan Manuel Serrano?

Juan Manuel Serrano fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez mientras era secretario general del PSOE hasta que alcanzó Moncloa, en ese momento nombró director del gabinete de Presidencia a Iván Redondo. Sin embargo, no dejó sin nada a Juanma Serrano, sino que lo colocó a dedo al frente de la presidencia de Correos, con un sueldo anual que dobla y supera al del presidente del Gobierno 200.000 euros, sin experiencia alguna en logística. Parece no tener contentos ni a sindicatos ni a empleados de Correos, aunque con tener contento a su colocador le es suficiente.

UGT asegura que creería las previsiones de la empresa “sino fuera porque el presidente de la compañía, señor Serrano, ha demostrado incontables veces sus artes de trilero; si no fuera porque sigue aplicando su agenda oculta de desmantelamiento del servicio público postal de este país; porque está vendiendo edificios de nuestro patrimonio y ha dejado la financiación del servicio público en mínimos históricos”.

“Porque ha cerrado durante meses las oficinas a espaldas de la representación sindical y la ciudadanía y porque es el mismo presidente que antepuso el negocio a la salud en plena pandemia, enviándonos a trabajar sin protección y colocándonos como el segundo colectivo en contagios del país, después del sanitario, si no fuera por todo eso, no le diríamos que no tiene credibilidad alguna y que el movimiento se demuestra andando”, añaden.

Han denunciado que la plantilla de Correos es la de mayor índice de contagios en España tras los sanitarios; han alertado de la entrega de mascarillas defectuosas; han criticado su “precipitado” plan de desescalada… Todo lo achacan a la “nefasta gestión” del presidente.

Otra de las quejas surgía después de que los empleados de Correos habrían quedado fuera de los trabajadores esenciales para la vacunación contra el coronavirus.

Ahora vuelve a ser noticia por la falta de seguridad en Correos al haberse colado las cartas con 2, 1 y 4 balas respectivamente a Marlaska, Gámez e Iglesias. Además de otro sobre con una navaja dentro con destino a la ministra Maroto. Todo este tinglado que está en investigación policial tiene un único responsable; un vigilante de seguridad, presa fácil. Al hilo de esta persecución al empleado, Vox pide interrogar al presidente de Correos sobre las cartas con balas y proteger al vigilante.

Recordemos que todo esto surge a escasos días del 4M fecha en la que todos los sondeos dan a la derecha clara vencedora de las elecciones en la Comunidad de Madrid y posiblemente a corto plazo de unas Generales. Esto puede generar miedo en la ciudadanía a la hora de acudir a las urnas, y eso, no beneficiaría a Ayuso que con una participación del 75% podría hacerse con la mayoría absoluta.

Desde AD animamos a los madrileños a salir a votar sin miedo.