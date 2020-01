Trapero dice que avisó a Puigdemont de que el 1-0 podía generar violencia

17.12 – El ex mayor de los Mossos afirma que avisó a Carles Puigdemont que mantener la convocatoria del referéndum del 1.O podía generar violencia en las calles. Trapero defiende la actuación de los Mossos cuando el presidente Carles Puigdemont insiste en que va a celebrar el referéndum del 1-O y ellos avisaron de graves problemas de orden público y de seguridad ciudadana: «Nos quejamos… dijimos que no se equivocasen con nosotros que no íbamos a soportar ninguna ruptura de la legalidad». Trapero recuerda que la respuesta fue que «más importante de la imagen de los Mossos, era la imagen del Gobierno». 16.27 – Trapero dice que cumplió con su deber de impedir la comisión de delitos del que fue apercibido por el TC, asegura que también cuando suspendió las leyes del referéndum e insiste en que avisó a sus superiores de la deriva que estaba tomando el procés. Apunta que ellos están para hacer siempre lo que digan los jueces. 16.17 – Preguntado sobre si pensaba que su elección como responsable de los Mossos tenían alguna relación con el procés, responde: «Para mí no tiene ningún tipo de relación. Lo irregular es lo que había pasado hasta entonces. No tiene absolutamente nada que ver. Soy un mosso y era una categoría que había que cubrir». 16.00 – Se reanuda el interrogatorio a Trapero tras una pausa para comer. Pregunta el fiscal sobre el documento ‘Enfocats’ y la agenda de Josep Maria Jové en la que se describían supuestamente los pasos del procés para lograr la independencia. El ex mayor de los Mossos se desvincula de ellos y argumenta que el término ‘enfocats’ lo conoció cuando se abrió la causa judicial. «Una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo y que se iban anulando«. Así responde Trapero cuando le preguntan si relacionaba las resoluciones que iba aprobando el Parlament y lo que estaba apuntado en la agenda con los pasos del independentismo. 14.00 – Trapero explica que mantuvo una llamada con Sànchez en la que el exlíder de ANCe le reprochó que estableciera un cordón para la salida de la secretaria judicial en la consejería de Economía. «Hay una conversación con Jordi Sánchez que acaba mal. Él me llamó airado y yo le contesté que a mí no me iba a decir cómo montar el dispositivo» 13.30 – El ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha defendido su actuación durante el asalto a la Consejería de Hacienda de la Generalidad. «Por lo que nos llegaba, las personas concentradas no eran violentas», ha declarado. Posteriormente, ha restado importancia a los cánticos y consignas de ‘No pasaréis’ de los manifestantes: «Gritarlo es una cosa y hacerlo otra». 12.45 – ¿Por qué fue Jordi Sánchez el medidador? Trapero dice que el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, le llamó para comunicarle que Sánchez se ofrecería para mediar. 12.42 – Trapero niega cualquier relación con Jordi Sánchez, presidente de ANC, al margen de lo profesional. En cuanto a si sabía su papel como líder del independentismo: «Era una de las voces cantantes en todo el tema de la independencia… Pero nada más» 12.33 – Trapero asegura que el asalto a la Consejería de Hacienda no se interpretó como una amenaza al orden público, y que se trataba de una concentración. Asimismo, desconocía si la concentración ante la misma tenía un respaldo legal. Además, ha desvinculado su nombramiento como mayor de los Mossos con el procés. 12:17 – Comienza la declaración de Trapero.

11:19 – Receso de 10 minutos para examinar una prueba de las defensas.

11.06 – La Fiscalia no cambiará su acusación de rebelión por sedición contra el exmayor de los Mossos Trapero hasta que sea «el momento oportuno». «La Fiscalía de la Audiencia Nacional es consciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y en el momento oportuno se considerará la conveniencia de calibrar la acusación que corresponde sobre estos hechos, pero este no es el momento procesal oportuno y por lo tanto no se va a hacer ninguna modificación en este momento», ha expuesto Carballo al responder a las cuestiones previas planteadas por las defensas al inicio del juicio.

11.02 – Escueto y ambiguo tuit de Carles Puigdemont sobre el juicio a la cúpula de los Mossos: «La verdad siempre se abre camino».

10.57 – Toma la palabra el fiscal Miguel Ángel Carballo.

10.39 – La abogada Olga Tubau pide que el juicio se traslade a Barcelona.

10.36 – La abogada de Teresa Laplana pide que se ausente del juicio cuando no tenga que intervenir debido a que sufre estrés postraumático.

10.32 – Comienza el juicio a la cúpula de los Mossos durante el 1-O.

La Audiencia Nacional comienza hoy a juzgar el papel de los Mossos d’Esquadra en el «procés», por el que responderán como acusados sus máximos responsables durante el 1-O: el mayor Josep Lluís Trapero, su jefe político Pere Soler y el que fuera segundo en la Consellería de Interior, César Puig.

Los tres se sentarán en el banquillo por un delito de rebelión, por el que la Fiscalía pide a cada uno 11 años de cárcel, mientras que una cuarta acusada, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, se enfrenta a 4 años de cárcel por sedición por su actuación durante el cerco a la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017 con motivo de un registro judicial para frenar el 1-O.

La principal incógnita con la que comienza este juicio es si la Fiscalía modificará su acusación de rebelión después de que el Supremo descartara condenar por ese delito a los impulsores políticos del «procés», en contra del criterio de la Fiscalía.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía relata cómo entre septiembre y octubre de 2017 los acusados «constituyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los Tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista».

En ese plan, dice el escrito, cobró especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d’Esquadra, «imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente».

Antes de ser juzgado, Trapero accedió a declarar como testigo en el juicio del procés en el Supremo y allí desveló por primera vez que se ofreció para detener al expresidente Carles Puigdemont y a los consellers tras la declaración de independencia y que instó en dos ocasiones al Govern a cumplir la legalidad porque la policía autonómica no rompería con la Constitución.

También reiteró como testigo la versión que ofreció en la Audiencia Nacional, donde compareció tres veces durante la instrucción, la primera de ellas vestido con su uniforme policial.