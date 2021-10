Tres Premios Nobel de la Paz a tres personas indignas

M. Fetouri.- Cuando el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, recibió el prestigioso Premio Nobel de la Paz en 2009, estuvo en el cargo menos de un año. El Comité Nobel, en su comunicado, dijo que el primer presidente negro lo merecía porque , bajo él, “la diplomacia multilateral ha recuperado un lugar central, con énfasis en el papel de Naciones Unidas”. ¿Eso lo convierte en un pacificador? El Comité Nobel ciertamente cree que sí.

Obama, el pacificador, pasó a presidir la política exterior hegemónica de Estados Unidos, como una superpotencia, continuamente mostrando sus músculos en todo el mundo. Bajo Obama, pacificador, Estados Unidos entró en guerra en Libia en 2011, destruyó un estado miembro de la ONU y lo puso en un curso de caída libre desde entonces. Como comandante en jefe de las fuerzas armadas de los EE. UU., Obama autorizó 1878 ataques con aviones no tripulados en países principalmente musulmanes, incluidos Afganistán, Pakistán, Libia, Somalia y Yemen. En muchos de esos ataques, siempre justificados por la absurda afirmación de que se alcanzó un objetivo terrorista, cientos, si no miles, de mujeres, hombres, niños y animales inocentes murieron en lo que el ejército estadounidense suele describir como “daños colaterales”. Obama pareció haber engañado a muchos con su discurso. en la Universidad de El Cairo en junio de 2009, cuando habló de “nuevos comienzos” con el mundo musulmán.

1878 ataques con drones en ocho años no es mucho en comparación con los 2.243 ataques registrados por Donald Trump en los dos primeros años de su presidencia. ¡Pero el pobre Trump no ganó el Nobel!

Cuando el presidente Obama se retiró de la Casa Blanca, el ejército estadounidense todavía estaba sobre el terreno como fuerza de ocupación en Irak y Afganistán, mientras apoyaba encubiertamente la guerra saudí en Yemen, y la “guerra contra el terror” de Estados Unidos nunca terminó.

Abiy Ahmed se convirtió en primer ministro de Etiopía en 2018 y, en 2019, el Comité Nobel consideró que tenía derecho a su premio de la paz dados sus “esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional” y señaló su “iniciativa decisiva”, para poner fin a la guerra con Eritrea. Ganó las elecciones en una plataforma anticorrupción y de rendición de cuentas. El año pasado, el premio Nobel declaró la guerra dentro de su propio país. Con la ayuda de las tropas eritreas, las fuerzas etíopes todavía están intentando erradicar a los combatientes de Tigray de la región norte de Tigray. Desde noviembre de 2020, miles han sido desplazados mientras decenas de miles buscaron refugio en Sudán y cientos de miles están al borde de la hambruna, reviviendo horribles recuerdos de la hambruna de la década de 1980 que afectó al país, en particular a la región de Tigray, matando a más de 1,2 millones de personas.

Para Aung San Suu Kyi de Myanmar (ex Birmania), el Premio Nobel llegó de una manera más clásica. En 1991, el Comité encargado del premio dijo que la Sra. Suu Kyi se lo merecía por su “lucha no violenta” por la democracia y los derechos humanos. En una hoja informativa sobre ella, el Comité dijo que la Sra. Suu Kyi estaba “inspirada por Mahatma Gandhi”, el padre indio de las protestas no violentas en todo el mundo. Sin embargo, ese Comité no encontró a Mahatma Gandhi elegible para su premio, a pesar de haber sido nominado cinco veces entre 1937 y 1948, ¡pero alguien a quien inspiró ganó!

El partido de Aung San Suu Kyi ganó las dos elecciones de Myanmar, primero en 2015 y luego en 2020, pero la constitución le prohibió convertirse en presidenta debido a sus hijos extranjeros. Sin embargo, se convirtió en la líder de facto del país, hasta que el ejército la depuso en febrero pasado. Bajo la supervisión de la Sra. Suu Kyi, miles de musulmanes rohingya de la minoría huyeron del país al vecino Bangladesh, donde viven en condiciones degradantes. Los rohingya siempre han sido víctimas de brutales represiones, violaciones y desplazamientos en Myanmar, pero lo que comenzó en 2017 bajo el liderazgo del Premio Nobel nunca se había visto antes.

En los tres casos, los ganadores han perdido todo terreno moral para incluso calificar gracias a sus propias acciones. Muchos ven al ex presidente Obama como un criminal de guerra. Lo mismo, en menor medida, puede decirse del actual primer ministro etíope, Abiy Ahmed. Pronto podría verse enredado en una guerra con Sudán o Egipto, si no por disputas fronterizas con el primero, luego por las aguas del Nilo con el segundo.

Para la Sra. Suu Kyi, todavía en la cárcel, ser una Premio Nobel es aún más vergonzoso, no solo para ella, sino también para el Comité Noruego que le otorgó el premio. A diferencia de Abiy Ahmed y Barack Obama, recibió el premio principalmente por su lucha por los derechos humanos y la democracia.

Ni una sola vez el Comité Noruego ha retirado ningún premio de la paz después de otorgarlo. En 2018, un informe de la ONU criticó duramente a la Sra. Suu Kyi por no hablar en contra de lo que hizo su ejército contra los civiles rohingya. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de recuperar el premio de manos de Aung Suu Kyi, un representante del Comité Noruego dijo: “No lo hacemos. No es nuestra tarea supervisar o censurar el comportamiento de los ganadores después de que hayan ganado el premio”.

Pero esto está mal, dados los privilegios que el premio brinda a las personas en términos de dinero, prestigio y reputación. Al decidir quién gana el premio, el Comité Noruego tiene criterios claros para evaluar a los ganadores en, digamos, física, medicina o química. No por el premio de la paz, porque las pautas son borrosas, en el mejor de los casos. Además de eso, algunos ganadores dignos del pasado pueden no sentirse cómodos cuando se le otorga el premio a alguien menos digno. Por ejemplo, al ganar el Nobel en 2009, muchos consideran que Barack Obama está en pie de igualdad con el fallecido Nelson Mandela, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 1993, lo cual no es justo.

La única pauta para el Comité que otorga el premio es una sección de su fundador, Alfred Nobel’s Will: dice que alguien lo merece si esa persona ha “hecho más o mejor trabajo por la fraternidad entre naciones,

