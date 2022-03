Trump acusa a Biden, la OTAN y Occidente de agravar la crisis en Ucrania

El expresidente de EE.UU. Donald Trump arremetió contra el actual mandatario estadounidense, Joe Biden, y sus socios internacionales, acusándolos de permitir la escalada de tensiones en Ucrania.

“No debería haber guerra en Ucrania ahora y es terrible para la humanidad que Biden, la OTAN y Occidente fracasaran tan miserablemente permitiendo que empezara”, escribió el exinquilino de la Casa Blanca.

El expresidente republicano afirmó que Washington y sus aliados no supieron evaluar la situación en Ucrania, ya que optaron por centrar su atención en el calentamiento global, calificado por Trump como una “farsa”, en vez de en otras amenazas para la seguridad global. Asimismo, acusó a Biden y los aliados de “asesinar a la independencia energética de EE.UU.”, lo que hizo aumentar todavía más la dependencia del petróleo ruso para el país norteamericano y el resto del mundo.

De acuerdo con Trump, las acciones de la Administración Biden dieron a Moscú la oportunidad de “conseguir todo lo que quería”. “Es horrible, pero es lo que consigues con Biden, los demócratas y los militaristas de Republican In Name Only (Republicano solo de nombre)”, concluyó.

Comparte este artículo