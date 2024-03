Trump arranca el Supermartes arrasando en la zona este: gana en Virginia y Vermont

El ex presidente Donald Trump ha arrancado el Supermartes arrasando en la zona este: gana en los estados de Virginia y Carolina del Norte. Empieza temprano la fiesta en la campaña de Trump en Mar-a-Lago (Florida), convirtiéndose en candidato virtual del Partido Republicano, preparándose para la que será una histórica revancha con Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre. Posteriormente, Trump se hizo con Alabama y Tennessee. Más tarde ganó Oklahoma. Después, Maine.

Con estados grandes, como Georgia, Florida, Illinois y Ohio entre los ocho que celebran primarias el 12 y el 19 de marzo, se espera que Trump alcance los 1.215 delegados necesarios para hacerse con la nominación a mediados de este mes.

Los republicanos han votado en 15 estados, mientras los demócratas han celebrado primarias y caucus en 15 estados, además de en Samoa Americana. Todavía Trump no ha conseguido el número exacto de delegados para convertirse en candidato oficial. Pero, sí ha demostrado dominar las primarias y es imposible que la ex embajadora republicana ante la ONU, Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, le pueda alcanzar.

Ya cuando se han sabido los resultados de Virginia y Carolina del Norte, se ha empezado a añadir presión sobre Haley para que abandone la carrera y apoye a Trump. El establishment del partido quiere unificarlo cuanto antes para presentar una alternativa a Joe Biden en las elecciones presidenciales de este noviembre. Trump, que podría convertirse en candidato oficial a mediados de marzo, se ha plantado en el Supermartes tras haber ganado 10 de las 11 batallas electorales. La única victoria de Haley ha sido el domingo en la capital de Washington.

Revancha Trump contra Biden

El ex presidente republicano va por delante en las encuestas los estados clave, que son los indecisos, conocidos como battleground o swing. Un golpe de timón en la decisión del electorado. Hace cuatro años, cuando Biden ganó a Trump en las elecciones de 2020, era el demócrata el que lideraba estos sondeos. Sin embargo, en estas elecciones, es el republicano el que va por delante en los estados determinantes para hacerse con las llaves de la Casa Blanca.

En Virginia, los votantes han reconocido que han optado por Donald Trump, ya que consideran que tiene más oportunidades que Niki Haley de ganar a Biden. La inmigración y la economía son los grandes asuntos de campaña de estas elecciones, para los que los votantes ven a Trump más preparado que a Haley. Sin embargo, consideran que en los debates Hailey podría ganar con más facilidad a Biden.

Sin sorpresas el presidente Joe Biden ha ido ganando las primarias del Supermartes en su partido al no tener ningún contrincante. La noche empezó para él con Iowa, Carolina del Norte, Vermont y Virginia. Después ganó en Alabama y Tennessee. Más tarde ganó Oklahoma, Massachussetts y Maine.

Márgenes de victoria

Los analistas de la campaña de Trump y Biden van a analizar después de este Supermartes los márgenes de sus respectivas victorias en los diferentes estados. Esto les permitirás saber en qué condados de los estados se tienen que centrar durante las próximas semanas para ganar las elecciones presidenciales en noviembre. El equipo de campaña de Trump se tiene que acercar a los votantes de Nikki Haley en los próximos días, que ha conseguido ganar el favor del electorado de las zonas urbanas para unificar el electorado lo más pronto posible. De esta forma, podrá trabajar en quitarle votos a Biden entre este sector de los votantes.

California, ¿republicana?

La campaña de Biden ha tomado nota de los resultados de California, de tradición demócrata. Sin embargo, Trump ha aplastado a Haley en este estado entre los votantes que latinos y afroamericanos, el tronco del electorado demócrata en California, dando base a la teoría de que California, uno de los bastiones demócratas, pueda convertirse en republicana, sobre todo cuando Trump es uno de los candidatos, que suele desafiar todas las normas de la política en Estados Unidos.

Recaudación de fondos

La campaña de Trump ha terminado enero con 30,5 millones de dólares en efectivo. Mientras, Biden ha conseguido 56 millones de dólares. A partir de este miércoles ambos centrarán sus esfuerzos en recaudar centenares de millones de dólares para destinarlos a publicidad y actos de campaña con los que llamar la atención del electorado, los cuales emplearán a fondo en verano y en otoño.

En las próximas semanas, se espera que ambos candidatos viajen a diferentes cenas de recaudación de fondos en Texas, California y Florida, estados donde viven los grandes donantes de los dos partidos.