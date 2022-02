Trump, en la CPAC: 'Necesitamos fronteras que funcionen, elecciones justas y una lucha eficaz contra el crimen en nuestras ciudades'

No es que sea exactamente un ‘spoiler’ ni que estuviésemos conteniendo la respiración por algo que lleva insinuando desde el día de su presunta derrota electoral, pero ya es más o menos oficial: Trump se presentará a las presidenciales de 2024.

Trump ha sido la estrella de la CPAC, la ‘feria’ del conservadurismo norteamericano de la que salen programas, líderes y consignas para el Partido Republicano y que este año se celebra en Orlando, en ‘casa’ de uno de los pesos pesados del movimiento, el gobernador republicano de Florida Ron DeSantis, quizá rival, quizá socio de Trump en un hipotético tándem presidencial.

Pero Trump es Trump, y en esa cultura política de ‘celebrities’ no hay estrella que le eclipse. Habló, y consiguió vincular la noticia del momento -la guerra de Ucrania- con su obsesión favorita y la de sus fans: Build The Wall!

«Lo que ha sucedido en Ucrania es un desastre catastrófico«, dijo en su discurso, con esa querencia suya por las dobles hipérboles. «Pero, ¿no les parece igual de interesante ver a tantos políticos demócratas en Washington correr a declarar ante cualquier micrófono que las fronteras de Ucrania son sagradas?».

«Insisten en decir que sus fronteras son sagradas, y lo sentimos por Ucrania de muchas maneras, y dicen que hay que defender a toda costa la soberanía de Ucrania mientras destruyen nuestra propia frontera y renuncian a nuestra propia soberanía. Tenemos una frontera que es una catástrofe. Tenemos gente que no queremos, y que no serán buenos para nuestro país, entrando en nuestro país”.

Donald da en el clavo. El súbito fervor patriótico de los demócratas en estas últimas horas, que tiene como objeto no el país que gobiernan sino uno a miles de kilómetros y que la mayoría no sabría localizar en un mapa, no deja de ser un tanto cómico por incoherente. Los demócratas de la Cámara, de hecho, figuran como miembros en diversas organizaciones de fronteras abiertas, algunas vinculadas financieramente al multimillonario George Soros, cuyo objetivo no es otro que entorpecer la labor de los agentes que detienen a quienes cruzan ilegalmente la frontera sur del país.

«El deber más importante de todo líder electo es proteger y defender a Estados Unidos, y eso comienza con proteger y defender las fronteras de Estados Unidos», dijo.

Cargo entonces contra la Administración Biden, con la que «estamos perdiendo nuestro país«, y que ha vivido meses sin pensar en otra cosa que en «detener la invasión de un país extranjero, a miles de kilómetros de distancia». «No puedes defender la civilización occidental si no eres capaz de defender tu propia civilización. Y eso significa que necesitamos fronteras que funcionen, elecciones justas y libres y no amañadas, y una lucha eficaz contra el crimen en nuestras ciudades», subrayó.