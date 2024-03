Trump pide aplazar su juicio por el caso Stormy Daniels mientras el Supremo sopesa su inmunidad

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato virtual del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de este 2024, ha pedido este lunes a la justicia de Nueva York que aplace al menos un mes su histórico juicio penal, previsto para comenzar el 25 de marzo, en el que se le acusa de soborno a la actriz porno Stephanie Clifford, conocida en la industria como Stormy Daniels. Los abogados del ex presidente estadounidense han presentado el argumento de su inmunidad penal, que será debatido por el Tribunal Supremo a partir del 25 de abril.

La Fiscalía de Manhattan ha acusado a Donald Trump de 34 delitos en relación con el pago de 130.000 dólares (118.993 euros al cambio de hoy) a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016 para ocultar una supuesta relación fuera del matrimonio.

Los pagos los realizó su entonces abogado, Michael Cohen, con el objetivo de que no saliera a la luz su supuesta relación con la actriz porno parea que no afectara a la opinión de los votantes en las elecciones presidenciales.

Según un documento judicial fechado el 7 de marzo y hecho público el lunes por el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, este «tribunal debería aplazar el juicio a la espera de que el Tribunal Supremo revise el alcance de la doctrina de la inmunidad presidencial».

El 6 de marzo, el Alto Tribunal de Estados Unidos fijó el 25 de abril como fecha para que los nueve jueces del Supremo debatan sobre la inmunidad penal reclamada por Donald Trump como ex presidente (2017-2021), tras haber abordado esta cuestión tan delicada el 28 de febrero, ocho meses antes de las elecciones presidenciales.

El candidato republicano, de 77 años, sobre el que pesan cuatro procesos penales, ha presentado varios recursos para juzgar su caso lo más tarde posible. Su objetivo sería que se realizase después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Trump deberá comparecer el 25 de marzo en un juicio penal en Nueva York, el primero de un ex presidente de Estados Unidos, en relación con los pagos efectuados a la actriz porno, Stormy Daniels.

Como se ha indicado con anterioridad, el fiscal neoyorquino de Manhattan, Alvin Bragg, le ha acusado de 34 fraudes contables castigados con hasta cuatro años de cárcel si el ex inquilino de la Casa Blanca es declarado culpable. Sin embargo, los tribunales podrían imponerle una pena alternativa y no enviarle a prisión.

Donald Trump, que se ha declarado inocente, está acusado de amañar la contabilidad de su imperio inmobiliario Trump Organization para ocultar los 130.000 dólares pagados a Stormy Daniels.

Según la acusación, la actriz porno se vio obligada a guardar silencio sobre una supuesta relación sexual en 2006, cuando Trump estaba casado con Melania Trump. El ex presidente ha negado cualquier relación con la Stephanie Clifford.

Para apuntalar su estrategia de defensa de inmunidad presidencial, los abogados de Trump han planteado que los fiscales tienen previsto introducir documentos y testimonios relacionados con un período de tiempo en el que ex presidente estaba en la Casa Blanca, incluidas declaraciones publicadas en redes sociales sobre Cohen.

«La reciente presentación del Pueblo implica la inmunidad presidencial porque el presidente Trump era presidente de Estados Unidos en el momento de esas acciones en 2018. Hizo al menos algunas de las declaraciones de 2018 en cuestión -y potencialmente todas, aunque es difícil estar seguro a la luz de la vaga descripción in limine del Pueblo- en su capacidad oficial como jefe Ejecutivo de la nación», ha mantenido la defensa de Trump en referencia al caso que prepara la Fiscalía de presentar pruebas mientras Trump era presidente, aunque la acusación en sí se remonte a un supuesto hecho realizado antes de convertirse en líder de Estados Unidos.

Trump ya ha logrado retrasar un juicio penal federal en Washington que debía comenzar el 4 de marzo por cargos de «conspiración contra el Estado de EEUU». El proceso se ha suspendido hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la cuestión de la inmunidad penal presidencial, que también se pretende utilizar como defensa en el caso de Stormy Daniels.

La actriz porno se encuentra en plena promoción de su documental Stormy (Tempestuosa, en inglés), utilizando su nombre artístico, previsto para emitirse en Netflix el 18 de marzo, en el que la actriz porno cuenta su versión de lo ocurrido con el ex presidente de Estados Unidos.

«Cada vez que me levantaba recibía una patada aún más fuerte, y toqué fondo», ha explicado Daniels en las promociones, que incluyen a la actriz porno leer una amenaza de muerte en su teléfono. «Sólo quería defenderme. No me rendiré porque estoy diciendo la verdad», ha destacado Daniels durante la producción, que también incluye imágenes mientras reacciona al descubrir que su famoso abogado Michael Avenatti estaba robando de los ingresos de su libro: «Michael Avenatti me traicionó en todos los sentidos».

En la promoción del proyecto de Peacok, dirigido por la nominada al Emmy Sarah Gibson (Orgasm inc: The Story of OneTaste) y producido por Erin Lee Carr (Controlando a Britney Spears), se destaca que la actriz quiere explicar su verdad y contar su historia, la cual considera triste e impactante.