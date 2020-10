Trump pone en peligro a los suyos

El destino se burla de Donald Trump. Es como Pedro Navajas, personaje neoyorquino cantado por Ruben Blades, “si naciste para martillo del cielo te caen los clavos”. O eso de si no querías caldo, pues toma dos tazas.

El presidente de Estados Unidos se ha pasado siete meses negando públicamente el coronavirus y su condición trágica. Este domingo cumplió su tercer día ingresado en el Walter Reed National Military Medical Center.

Si no hay complicaciones, recibirá este lunes el alta hospitalaria y seguirá con su tratamiento en la Casa Blanca. Así lo anunciaron los médicos que le tratan, en una nueva comparecencia que reforzó la idea de que esconden más de lo que explican. “Respecto a ayer, ha continuado mejorando”, señaló el doctor Sean Conley, médico de cabecera del presidente.

De cara a las elecciones del 3 de noviembre, Trump había centrado su campaña tratando de esquivar al máximo la Covid-19 y su gestión de la crisis, cuando en realidad es el asunto que está más presente entre los ciudadanos.

Su negacionismo tiene una clara consecuencia. Trump pone en peligro a los republicanos desde una doble vertiente.

Desde el punto de vista sanitario, porque, además de él y la primera dama, Melania, al menos otros seis asistentes al acto de la Casa Blanca para la nominación de la juez Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo han dado positivo. Uno de ellos, Chris Christie, también ha sido ingresado. Su prominente obesidad le coloca de pleno en el grupo de riesgo, como al presidente Trump.

Pero también es un peligro político para los suyos. Existen muchas posibilidades de que los conservadores pierdan el control del Senado y la última encuesta sitúa a Trump catorce puntos por detrás del demócrata Joe Biden.

Ante el abismo

La actitud de Trump supone un riesgo para la salud física y política de los republicanos

En el sondeo de The Wall Street-NBC, realizado dos días después del primer debate (pasado martes), pero antes de la hospitalización del presidente, Biden obtiene el 53% entre votantes registrados por el 39% de su contrincante. Esta prospección ofrece el resultado más pobre de Trump en todo el año y culmina una semana horribilis para él. Ha tenido muchas en la legislatura, pero pocas como ésta en sus casi cuatro años de mandato.

Su desastrosa actuación en el cara a cara con Joe Biden, en el que no quiso condenar el supremacismo blanco, recibió la condena general, excluidos sus fieles. The New York Times desveló en buena parte su gran secreto, que durante diez de los últimos quince años no pagó impuestos y que en 2016, su momento triunfal, abonó al fisco federal sólo 750 dólares. A su ex jefe de campaña, Brad Parscale, lo ingresaron en cuidados psiquiátricos por un intento de suicidio. También apareció un vídeo en el que Melania Trump desprecia la separación de los niños al cruzar la frontera con sus padres y se muestra preocupada por la decoración navideña.

Y de remate, el positivo en coronavirus, después de meses de campaña en los que incrementó su desprecio absoluto a cualquier norma de prevención ante el patógeno, con convocatorias multitudinarias sin distancia social y en las que se rechazó la mascarilla.

El acto de la nominación de la juez Barrett es, según los analistas, un exponente de cómo la irresponsabilidad de Trump ha puesto a los republicanos frente a la realidad de la pandemia.

Muchos temían que sucediera lo que está ocurriendo, que les ha dejado con cara de tontos y sin norte, a pesar de la teorías conspirativas. Los seguidores de QAnon, esa especie de secta del trumpismo, difunden que, en realidad, su supuesto positivo forma parte de un gran plan para arrestar a Hillary Clinton, a la que los conspiradores atribuyen una red de explotación sexual de menores.

Trump ha retuiteado en más de una ocasión teorías conspirativas de esta guisa. Según un estudio de la Cornell University, el presidente es individualmente el mayor propagador de informaciones erróneas sobre el virus. Ese desprecio de la verdad, esa tendencia al oscurantismo también ha ensombrecido a los médicos que atienden al presidente.

Tratamiento agresivo

Tras dos caídas del nivel de oxígeno, le suministran un fármaco para casos severos

Sabedor de que en la rueda de prensa del sábado dio una visión positiva en exceso sobre la salud del presidente, el doctor Sean Conley hizo este domingo una aclaración. “Intenté reflejar la actitud optimista del equipo médico, del presidente, que hemos tenido a lo largo de la enfermedad”, dijo. Su visión quedó matizada por Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump, quién había desvelado que la salud del presidente sufrió un grave deterioro el viernes, por lo que se le trasladó al hospital, entre reticencias del paciente, y añadió que “las próxima 48 horas” serían vitales.

“No quise dar ninguna información que pudiera dirigir el curso de la enfermedad en otra dirección y, haciendo eso, se ha dicho que escondí información, lo que no es necesariamente cierto. La verdad es que el presidente está evolucionando bien”, explicó Conley sobre su actitud.

Esta vez, y tras indicar que las constantes vitales del presidente se han estabilizado, reconoció que Trump tuvo fiebre muy alta el viernes, con una caída del nivel de oxígeno en la sangre. En la misma Casa Blanca le suministró un suplemento de oxígeno, por el temor a una rápida progresión de la enfermedad. “Le costaba respirar, tenía fatiga y temperatura alta”, especificó. Tuvo una buena respuesta al oxígeno, pero optaron por hospitalizarlo para someterlo a más pruebas.

También desveló algo que no dijo el sábado. Esa jornada Trump tuvo otra caída en su nivel de oxígeno, aunque no supo aclarar si le administraron oxígeno. “Debería consultarlo con el servicio de enfermería. No lo creo, pero si se le suministró sería muy limitado y el único oxígeno que prescribí fue en la Casa Blanca”, indicó.

El médico sí especificó que suministran dexametasona, un esteroide que se utiliza en casos en los que se necesite oxígeno. Este fármaco se ha usado con pacientes severamente enfermos por la Covid-19, con inflamación pulmonar, pero no se receta en casos leves o moderados. Conley declinó contestar preguntas sobre el estado de los pulmones, si tiene alguna lesión o sufre neumonía. “No estamos preocupados”, apostilló.

Hay voces que insisten en que se quiere dar una imagen de una recuperación rápida, por lo que se ocultaría información. En un vídeo, Trump aseguró que se encuentra bien y que “pronto volveré a la campaña”.

Estaba ansioso. El presidente Trump prometió en su Twitter una sorpresa este domingo. Al poco se le vio en la parte trasera de un coche, saludando con la mano a los que están concentrados afuera del hospital. Llevaba máscara. Según la Casa Blanca, “hizo una breve salida para dar las gracias a sus seguidores. Luego ha regresado a la suite presidencial del Walter Reed”.