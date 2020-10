Trump reaparece en un mitin sin explicar si da negativo en los test

Desde un balcón de la Casa Blanca, el presidente Trump regresó a la escena electoral –apareció con máscara y se la quitó–, con un discurso de campaña. Había unas 500 personas, la mayoría con el cubre bocas, pero sin respetar la distancia social. Salvo su salud, nada ha cambiado en él.

La reaparición de Trump, calificada de temeridad por no pocas voces de la medicina, se produjo sin que se sepa si es contagioso. Le puede la ansiedad de ir perdiendo los sondeos electorales.

Ni el presidente ni sus asesores han querido explicar si, nueve días después de su diagnóstico, los test le dan negativo. Su única explicación dejó más dudas que certezas “Ni siquiera todavía he descubierto los números ni nada. Pero me han hecho más análisis y sé que estoy en el último escalón o libre”, dijo la noche del viernes en la Fox. “Hacen pruebas cada dos días, pero ahora está realmente en un nivel fantástico, fantástico verlo desaparecer”, añadió.

Hubo expertos que expresaron sorpresa, porque era tan fácil como decir que ha dado negativo.

Este acontecimiento se celebró dos semanas después del acto de nominación de Amy Coney Barret al Tribunal Supremo, cita etiquetada de “súper propagadora”, con al menos una decena de infectados, incluidos Trump y la primera dama, Melania.

Más breve de lo habitual –sólo 16 minutos– y camuflado con una capa de maquillaje, Trump fue Trump, en la misma línea retórica de buenos y malos en que divide el país, igual de agresivo en su verbalización contra sus rivales, el soporífero Joe Biden o la izquierdista Kamala Harris. “Vuelvo a hacer grandes mítines para no dejar que ésta sea una nación socialista o peor”, subrayó.

Tilda de “no científicos” los confinamientos y dice volver a los mítines para evitar que “esta nación sea socialista”

Aunque los portavoces oficiales insistieron en que no era un acto de campaña, el presidente les contrarió. Su discurso resultó idéntico a los que pronuncia en sus apariciones por diversos estados –entre otros, repitió su ataque contra el voto por correo– y los invitados lucían gorras con el eslogan de su campaña.

“Me encuentro muy bien”, se arrancó en un acto descrito como “una protesta pacífica”. La convocatoria se hizo en defensa de la ley y el orden, de los policías y en oposición a las manifestaciones anti racistas, hordas para él.

Insistió que ha de ganar o “nuestros oponentes aplastarán nuestra recuperación con confinamientos no científicos”.

Tras indicar que hay repuntes del virus en Canadá o en Europa, reiteró que el virus “va a desaparecer, está desapareciendo”.

Aunque lo evitó, este momento coincide en Estados Unidos con un incremento de casos espectacular (58.539 positivos el viernes, al nivel de agosto), un pico de hospitalizaciones y más de 900 muertos en esa jornada. Suma y sigue: ya se cuentan 7,7 millones de infectados y 214.000 difuntos. Se teme el impacto del invierno y se calcula que los fallecidos superarán los 300.000 este 2020.

Trump hará su primer mitin exterior el lunes en Sanford (Florida) y otros dos durante la semana. Tiene prisa, pero su jugada es arriesgada al causar más controversia y recibir acusaciones de propiciar contagios. La doctora Deborah Birx, responsable científica del gobierno contra el virus, recomendó este sábado “reuniones limitadas” a la vista de la propagación del patógeno. El primero que no la escucha: su jefe.

“No estaba en buena forma”

Una vez más, el presidente Trump dio crédito al fármaco de anticuerpos Regeneron que recibió de forma experimental en su tratamiento contra el coronavirus. “No estaba en buena forma”, reconoció sobre su enfermedad durante una entrevista radiofónica. “Y un día después estaba bien, me recuperé de inmediato”, aseguró, por obra y milagro de ese compuesto. “Tenemos cura”, subrayó, cosa que no está clara desde el punto de vista científico. El presidente prometió que habrá una distribución masiva entre los estadounidenses que lo necesiten, y gratuita. Sin embargo, la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) aún no ha dado su aprobación a este producto, ni la empresa tiene capacidad para hacer una gran producción por ahora. En esa entrevista especuló que sin ese fármaco “no me habría recuperado del todo”. Según los médicos, no existe manera de saber cómo influyó ese medicamento.