Trump: “Soy inmune al coronavirus, os besaría a todos”

Once días después de anunciar que había contraído el coronavirus, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a los ruedos de la campaña electoral con un mitin masivo en Florida en el que ha presumido de su rápida recuperación y ha hecho las delicias de su audiencia con un catálogo ampliado de ataques contra Joe Biden y el Partido Demócrata. Su buena forma física es innegable. Unas horas antes, su médico personal en la Casa Blanca, sean Conley, había informado de que el presidente ha dado negativo a la prueba del coronavirus “varios días consecutivos”.

“¡Os daría un enorme beso a todos!”, ha proclamado Trump ante miles de personas en Sanford

“Lo bueno es que lo he superado. Ahora dicen que soy inmune. Me siento tan potente… Me acercaría a la audiencia y os besaría a todos. ¡Besaría a los tíos y a las mujeres guapas, a todos! ¡Os daría un enorme beso a todos!”, ha proclamado Trump ante miles de personas en Sanford, en la parte central de la disputada península de Florida. No lo ha hecho (ya antes de la pandemia era germófobo), pero no ha sido necesario para que la audiencia se derritiera con todas y cada una de sus chanzas y ha enfebrecido con sus consignas contra Hillary Clinton, la prensa o la izquierda radical. “¡Te queremos, te queremos!”, han respondido a coro los participantes en el mitin. “¡Amo Florida!”, ha exclamado el neoyorquino, que este año cambió su residencia al estado sureño, donde tiene varios hoteles.

Trump ha explicado su contagio de la Covid porque, “aunque es arriesgado, tenía que estar ahí” por el pueblo americano. Padecer la enfermedad solo ha reforzado sus actitudes hacia la Covid-19. El presidente se niega a promover el uso de la mascarilla, una prenda que se ha convertido en el último símbolo de la extrema polarización de la sociedad estadounidense, al contrario. “No podemos encerrarnos en el sótano. Es algo arriesgado pero hay que salir, te da una sensación muy buena cuando puedes superar algo y te dicen que eres inmune, no sé porqué tanto tiempo”.

Mitin de Trump ante miles de personas en Sanford, Florida (JONATHAN ERNST / Reuters)

A la defensiva

Más de 215.000 estadounidenses han muerto como consecuencia de la Covid-19, una mortalidad 2,5 veces superior a la de Canadá.

Tras diez días sin pisar la campaña sobre el terreno, Trump se encuentra a la defensiva en estados que hasta hace poco los demócratas daban por seguros, como Iowa u Ohio, donde ayer Biden hizo campaña por segunda vez en pocos días. El exvicepresidente ha reivindicado cómo se puso del lado de la industria automovilística durante la Gran Recesión y acusado a Trump de fallar a los trabajadores. “Os ha dejado tirados”, ha asegurado Biden en un discurso de tintes populistas en Toledo (Ohio).

El contraste no podría ser mayor entre el acto del candidato republicano (al aire libre pero masivo, sin distancias de seguridad y con pocas mascarillas en la audiencia) y el de su rival demócrata (un drive-in con una treinta de coches aparcados en un parking que respondían con bocinazos a sus arengas). Hace meses que Biden no celebra actos masivos. Según Trump es porque no iría nadie y usa la pandemia como excusa. “En 22 días vamos a ganar Florida y vamos a ganar cuatro años más en la Casa Blanca”, ha proclamado el presidente, que esta semana tiene previstos tres mítines más en Pensilvania y Iowa.