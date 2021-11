Trump sugiere que el «chiflado» Alec Baldwin mató intencionadamente a la directora de fotografía Halyna Hutchins

El expresidente Donald Trump sugirió en una entrevista el jueves 4 de noviembre, que el “chiflado” Alec Baldwin disparó intencionadamente a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el plató de Rust.

“En mi opinión, él tuvo algo que ver”, dijo Trump sobre Baldwin, que interpretó a Trump en Saturday Night Live, al presentador del programa de radio conservador Chris Stigall. “¿Quién cogería una pistola y apuntaría a un director de fotografía y apretaría el gatillo?” preguntó Trump. “Tal vez la cargó”, también sugirió el ex presidente.

Trump dijo que creía que Baldwin podría ser el responsable porque es un “tipo problemático, hay algo malo en él y se mete en peleas a puñetazos con los periodistas”.

El tiroteo del 21 de octubre sigue siendo objeto de investigación.

El director David Halls entregó a Baldwin una “pistola fría”, que indicaba que era segura de usar, y resultó herido cuando el actor disparó mortalmente a Hutchins con una bala real. La procedencia de las balas es parte de la investigación.

Trump tiene desde hace tiempo una disputa con Baldwin.

“No me gustan los periodistas. Quiero decir, me gustan algunos. Creo que algunos son geniales. Algunos tienen talento. Pero no me meto en peleas”, dijo Trump.

“Es un tipo volátil, es un chiflado”, continuó el expresidente.

“Si me dieran una pistola, nunca habría apuntado a alguien y disparado”, añadió Trump.

Trump dijo que le parecía raro que el arma apuntara a Hutchins, la directora de fotografía, y no a la actriz de la escena.

“Por muy mal que se haya guardado, es decir, ya sabes, la gente que cuida el equipo, el arma y todo lo demás, incluso si estaba cargada, y eso es algo raro”, señaló Trump. “¿Quién pondría una pistola cargada?”, “Aquí está tu arma”. “Oh, bien. Levantó, apuntó a una persona y apretó el gatillo. Y oh hombre, una bala salió, ella está muerta”.

“Entonces, hay algo malo en él. Es un tipo enfermo”, añadió Trump.

A partir de ahí, Trump se burló de las apariciones de Baldwin en el Saturday Night Life (SNL).

“Hizo un mal trabajo imitándome”, dijo el ex presidente.

Trump habló de lo talentoso que es el veterano de SNL Darrell Hammond.

Hammond interpretó a Trump en el programa de sketches de comedia durante años, antes de que Baldwin tomara el relevo mientras Trump era presidente.

Baldwin, a ojos de Trump, era “realmente terrible”.

‘Y por cierto si fuera bueno, y no me gustara su política o no me gustara, diría que era bueno, pero era terrible’, dijo Trump. ‘No me gusta ni me disgusta, en realidad no lo conozco’.

“Pero lo he observado a lo largo de los años… y es un pájaro cuco, es un chiflado, y normalmente cuando hay alguien así, ya sabes – en mi opinión tuvo algo que ver”, afirmó Trump sobre el tiroteo.

Pero si no hay nada más, cómo se coge un arma y simplemente -ya sea cargada o no- cómo se coge un arma, se apunta a alguien que ni siquiera está en el dinero y simplemente se apunta a esta persona y se aprieta el gatillo y ahora está muerta”, concluyó Trump.

