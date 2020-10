Trump y Biden no se tiran los platos a la cabeza

Tal vez por la amenaza de que les podían cerrar el micrófono, o porque que la crítica fue terrible tras el primer debate, o tal vez por la labor de la moderadora, la periodista Kristen Welker, este segundo cara a cara, y último, entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, resultó más civilizado. Las dos visiones de Estados Unidos se confrontaron sin que se produjera un bochorno.

Pasaban los minutos y no había interferencias entre los dos rivales, lo que no significa que no se dijeron de todo menos bonitos: corrupto, mentiroso, xenófobo, socialista, racista, incompetente. Dos septuagenarios, uno de color muy anaranjado –muchas horas bajo los focos- y el otro sumamente blanco –la imagen de refugiarse en el sótano-, se enfrentaron con una dialéctica en ocasiones más propia de una charla de barra de bar, aunque no se tiraron los platos a la cabeza.

Trump incluso se comportó de manera “agradable” con la moderadora y atendió por lo general a sus peticiones de que cediera la palabra. Sólo hubo amagos de cerrar el micro, ninguna escena de sonrojo.

Pese a sus mentiras, Trump estuvo más disciplinado

A pesar de repetir mentiras –posiblemente a sus votantes no les preocupa dónde está la verdad-, Trump estuvo mucho más disciplinado. Tuvo un control mucho mayor de sus ataques de ira. Su táctica recordó al tercer debate de 2016, en una situación similar. Iba por detrás de las encuestas y aquella actuación convención a no pocos indecisos.

En esta ocasión, sus asesores le recomendaron actuar en la misma línea. Tuvo la capacidad de mantener sus impulsos –salvo unos pocos gestos-, mientras que Biden dejó escapar más de una sonrisa, lo más parecido a un ejercicio de búsqueda del autocontrol.

El preidente de EE.UU. Donald Trump y el candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden en el segundo cara a cara electoral (JIM BOURG / AFP)

¿Quién ganó? Para la Fox, estaba claro: Trump. Para la MSNBC o la CNN, también. Se decantaron por Biden. Está por ver qué reflejo tendrá en las urnas, en un momento en que la tendencia de las encuestas a favor del aspirante parece consolidada. Y no se olvide de que, en este 2020, al menos 43 millones de estadounidenses ya han votado por anticipado, casi un tercio de los votos que se contabilizaron en 2016.

Sin embargo, el resultado fue un cara a cara mucho más útil para los espectadores, lo que les permitió entender mejor los asuntos en juego. Peter Baker, en ‘The New York Times’, consideró que Trump, yendo por detrás, necesitaba hacer algo más para cambiar la dinámica. Esta era su última gran oportunidad para dar un golpe de timón.

Reproches y réplicas

Jugó fuerte la oscura acusación contra Hunter Biden y el supuesto cobro de millones de Ucrania o China cuando su padre era el vicepresidente. Pero Biden replicó contundente con la cuenta bancaria oculta que Trump tiene en China o su escaqueo a la hora de pagar impuestos. Recordó que abonó más en el gigante asiático que en su país.

El coronavirus volvió a marcar el inicio. Trump se quitó de en medio de forma curiosa. Dijo aceptar la responsabilidad, pero le echó la culpa a China. Despreció Nueva York, su cuna, a la que calificó de ciudad fantasma por la política de confinamiento, mientras las terrazas de los bares y restaurantes están a rebosar. Y una vez más descalificó la reforma sanitaria de Obama sin ofrecer plan alternativo, como es habitual.

El presidente se entregó a fondo en la defensa de su labor a favor de los negros, repitió su frase de que, salvo Lincoln, nadie ha hecho más que él por los afroamericanos. Olvida toda la historia de la lucha por los derechos civiles o el derecho al voto, asunto que intenta minar en la ruta al 3 de noviembre. “Soy la persona menos racista que hay en esta sala”, proclamó sin rubor y por duplicado. La moderadora era afroamericana.

Si todavía hay más de 500 niños separados de sus padres, ese no es su problema, ni de su gobierno. Su argumento es que no los separó su administración, sino que venían con coyotes, con criminales. Biden terció que Trump los separó de sus padres.

A Biden se le escapó más de una vez su tartamudez en sus dubitaciones, pero se mostró seguro

Ante las promesas del demócrata, el presidente le recordó que él y Obama estuvieron ocho años en el gobierno y “no hicisteis nada de lo que prometes”. Le descalificó. Él, que es el presidente, se describió como el “outsider”, en tanto que a Biden, el que está afuera, lo describió como un político de la ciénaga, tras 47 años de ejercicio.

Trump salió a flote. Nadie podrá acusarle de haber provocado un desastre como en el anterior debate, mientras que a Biden, que por primera vez se halló en una situación de desafío frente a Trump, se le escapó más de una vez su tartamudez en sus dubitaciones, pero se mostró seguro, evitando cualquier metedura de pata.

El demócrata tuvo frases con ecos de otros presidentes. “Esto no va de mi familia o de su familia, esto va de vuestra familia”, afirmó Biden mirando la cámara. Ahí resonó Bill Clinton. “No veo estados rojos (republicanos) o azules (demócratas), veo Estados Unidos”, insistió, como si pusiera voz a Barack Obama.

El cierre demostró quién es cada cual. Trump reiteró que, si gana, reconstruirá la que describe como la mejor economía de la historia y avisó que, si pierde, los otros destruirán el país. Y Biden a lo suyo. En caso de victoria, al tomar posesión “diré que soy el presidente de Estados Unidos, en estas elecciones está en juego el carácter del país, la decencia, la honestidad, la dignidad”.

No hubo saludo final. Los dos matrimonios posaron juntos. Los Biden, los dos con máscara. Al otro lado, Melania, también recuperada del virus como su marido, llevaba el cubre bocas. Trump no. Faltaría más.