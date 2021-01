Tucker Carlson: ‘dentro de 12 días, los votantes de derecha no tendrán a nadie que les proteja’ – La Gaceta de la Iberosfera

Tucker Carlson: ‘dentro de 12 días, los votantes de derecha no tendrán...

El presentador estrella de Fox News, Tucker Carlson, ha reaccionado ante la avalancha de deserciones del equipo de Trump que abandona en masa al presidente y que han llegado a decir que el asalto al Capitolio fue “un acto racista”. Carlson, además, ha presagiado un futuro muy negro para los votantes de la derecha estadounidense que en las próximas semanas, ante el desinterés de los líderes republicanos mucho más interesados en apartarse de Trump, serán engullidos por la izquierda ascendente.

Por su interés, reproducimos el contenido del comentario editorial de Tucker Carlson en la Fox:

“Esta tarde, un grupo de empleados republicanos en Capitol Hill, abogados que trabajan para funcionarios electos republicanos, se enviaron mensajes de texto y concluyeron que, ahora que lo pensamos, la manifestación de protesta de ayer fue realmente racista. Sí, fue racista. Esas son las personas que te protegen.

Con guardaespaldas como este, decenas de millones de estadounidenses no tienen ninguna posibilidad. Están a punto de ser aplastados por la izquierda ascendente. La gente dice, oh, no creo que deban poder volar en aviones. Que pais es este

Estas personas necesitan un defensor. Necesitas un defensor. ¿Por qué nadie los defiende? El problema principal, y este es realmente el problema principal, a la derecha, de todos modos, a las personas que dirigen el Partido Republicano realmente no les gustan sus propios votantes y, especialmente, no quieren a los votantes que trajo Trump.

Trump redujo notablemente las filas del partido desde el club de campo al parque de casas rodantes, ya que a menudo se burlan, y esto los horroriza. Muchos republicanos en Washington ahora desprecian a las personas que se supone que representan y protegen.

Y, por cierto, no son solo los líderes republicanos los que se sienten de esta manera, es toda nuestra clase de liderazgo. Son todos los que están a cargo. Rara vez se oye hablar en voz alta, pero esta es la verdad: una forma muy específica de odio entre los blancos en el centro de la reacción a Donald Trump.

Esto es lo que es: nada es más repulsivo para los profesionales blancos socialmente ansiosos que la gente de clase trabajadora que se parece a ellos. Los proles son su mayor temor; les recuerdan de dónde pueden haber venido, o adónde podrían ir si las cosas se vuelven hacia el sur.

Entonces, si quiere entender el odio, el odio real, no solo el desacuerdo, sino el odio y el miedo a nivel instintivo hacia Trump, digamos, Nueva York o Washington o Los Ángeles, primero debe entender eso.

No es realmente Trump, son sus votantes. La nueva clase monetaria los desprecia.

Trump no los despreciaba, y ese fue realmente su secreto al final. No tenía mucho de alguna manera, pero Donald Trump no juzgó a sus propios votantes. En la vida real, Trump se comió McDonald’s, eso es cierto, y ellos sabían que era cierto y estaban muy agradecidos por ello. Y también estarías agradecido si todos los demás te odiaran.

Muy pronto, como dentro de 12 días, estos votantes, decenas de millones de ellos, no tendrán a Donald Trump para protegerlos, no tendrán a nadie. Y a menos que el Partido Republicano decida despertar y rechazar las mentiras en curso y reconocer el propósito de esas mentiras, que es una represión sin precedentes en la forma en que vive, usted tampoco tendrá ninguna posibilidad.”