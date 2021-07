TVE cortó el partido de tenis de Carreño para retransmitir el España-Costa de Marfil de fútbol

Los Juegos Olímpicos están siendo muy seguidos en nuestro país. Numerosas pruebas, entre ellas el partido de tenis que ha otorgado la medalla de bronce a Pablo Carreño tras la caída de Djokovic, están alzando ante el mundo el deporte español.

El tenista ha tenido una bola para obtener la medalla en el tie break del segundo set, pero el serbio se ha repuesto y ha forzado el tercer set. En ese instante, en el descanso entre el segundo y el tercer set, Televisión Española (que se encontraba emitiendo el partido en La 1) ha indicado que la retransmisión pasaba a Teledeporte. El motivo es el siguiente: estaba arrancando el partido de fútbol de cuartos de final entre España y Costa de Marfil.

Esta decisión no ha gustado nada a los aficionados al tenis, que han plasmado sus quejas a través de redes sociales.

“TVE, ¿me explica por qué se cambia el tenis a Teledeporte por ver el fútbol? Qué asco por favor”, “Los de RTVE no tenéis vergüenza. En unos Juegos Olímpicos jugándose un bronce en tenis Carreño y lo pasáis a teledeporte. Increíble pero cierto. No respetáis a nadie”, “Acaban de poner que el fútbol va a Teledeporte, y al minuto que a Teledeporte va el tenis…”, múltiples mensajes que dejaban entrever el enfado de los espectadores que no entendían dicho cambio en la programación olímpica.

Por el momento, RTVE no se ha pronunciado al respecto pero los espectadores han manifestado claramente su rechazo a este cambio entre cadenas del ente público.

En la lucha por el bronce con Pablo Carreño, el tenista serbio y número 1 del mundo, lanzó una raqueta contra la grada y estrelló otra contra la red. Después de la segunda acción fue amonestado con warning.

No es la primera vez que Djokovic pierde los papeles contra Carreño. En el US Open fue descalificado tras golpear, involuntariamente, con la pelota a la juez de línea en el cuello, después de que Carreño consiguiera un break.