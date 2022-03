Ucrania: una cortina de humo para ocultar los temores de las élites francmasónicas a perder la batalla

Ángel Núñez.- En el protocolo número 2 de los Sabios de Sion, firmado en el Congreso celebrado en Basilea por la Francmasonería en el año 1897 se detalla todo un plan de dominio mundial. Esta obra, que se ha considerado como cuento, con la finalidad de quitar toda su credibilidad de cara a la opinión pública, detalla un plan siniestro para los gentiles, es decir, para los que no tienen la suerte de ser judíos. Esta teoría, que parece tomada de una novela de terror, sin embargo, toma forma y consistencia cuando vemos los acontecimientos más recientes, como la plandemia covidiana o la guerra en Ucrania, fenómenos que están íntimamente relacionados, aunque parezca que no y la prensa los trate de manera separada, pero con lazos muy comunes.

Las tendencias subversivas de la ciencia se observan con todas las mentiras lanzadas a raíz de la supuesta pandemia, cuyo virus no ha sido ni analizado ni conocido. Todas sus medidas, el uso de mascarillas, el concepto de los asintomáticos, el necesario distanciamiento social y la bonanza de las vacunas o armas biológicas forman parte de ese nuevo conocimiento científico que desea imponerse, a pesar de su falta de fundamento racional y que es un dogma que se defiende hasta el punto de crear una red de censura internacional al respecto y hacia quienes osen decir que todo es una gran farsa o que está asesinando a la población, de manera literal. En este sentido, la prensa ha sido fundamental; sin ella hubiera sido imposible llevar a la población a tal grado de psicosis paranoica, dado que la modalidad de ataque a la población ha sido el terror mediático haciendo creer que existe una sola realidad y que ésta es y será la pandemia. Para ello, la prensa ha sido pagada, sobornada e incluso hasta amenazada para no salirse de la hoja de ruta dado que, todo ejercicio que pretenda expandir teorías pseudocientíficas tan disparatadas como las anteriores han de tener una motivación muy convincente o estar bajo coacción de todo tipo. No hay otra.

La guerra económica es lo que se esconde detrás de lo anterior, ya que no es un secreto que la pandemia ha creado un caos económico que amenaza con la necesidad de un reseteo económico y además urgente. La pobreza, la inestabilidad económica a nivel mundial y la crisis permanente han sido por lo tanto provocadas e intencionadas para dejar a la población al último suspiro en todos los sentidos: económico, emocional y de percepción de sí mismos y de la sociedad a la que han pertenecido. La única salida es entonces someterse al nuevo amo que mueve los hijos y da las órdenes a los gobiernos para que desarrolle el satánico plan a la perfección.

Los medios se han dedicado, resumiendo, a lanzar bulos del mismo modo que han recibido sus millones para crear el problema, siguiendo el principio de Hegel, según el cual, del necesario conflicto o contradicción sale la solución, en este caso del caos resultan los salvadores del mundo.

Bajo la justificación de la libertad se trata de esclavizar. No deja de ser curioso que en el protocolo III se nombra a la revolución francesa de 1789. ¿Fue este fenómeno histórico obra de los Illuminatis? De serlo, todo encajaría a la perfección en las mentes más satánicas que podríamos imaginar. No sería descarado pensar que las dos guerras mundiales del siglo XX tuvieran derechos de autor: las sectas secretas sionistas.

“Objeto de las alzas armamentistas. Fermentación, luchas y discordias en el mundo entero. Sometimiento de los gentiles por medio de guerras internas y por la guerra mundial. El secreto considerado como arte de la política y de la judeomasonería. La prensa, la opinión pública y nuestro triunfo,.(…)” Con el protocolo número 7 va tomando forma la teoría conspirativa. ¿A quién destruir con la guerra y por qué? ¿Qué conflictos armados se alimentan en el mundo y bajo qué intereses? No se trata sólo de crear pobreza, como una forma de control, sino de eliminar al enemigo y éste es quien se resiste a los planes descritos desde hace siglos. La instauración del comunismo en Rusia en 1917 no fue casualidad, sino una forma de eliminar a los díscolos zares que se resistían a los objetivos sionistas. A mediados del siglo XIX asesinaron al zar Alejandro II y en la postrimerías de la gran guerra acabaron con Nicolás II. Ya en el Congreso de Viena de 1815 Rusia se resistió al nuevo orden tras las invasiones napoleónicas. La lista de muertos pasa por Kennedy y otros presidentes, una lista demasiada larga hasta la fecha.

Putin, como buen conocedor de estas prácticas, al ser alto cargo de la KGB durante la época soviética en la Alemania del Este, es un experto y, por ende, sabe de las técnicas de su enemigo, los Rothchild que manipulan a la OTAN. En la Rusia de Putin la pandemia es plandemia pues nadie se vacuna ni emplea esos trapos, ni existe el pase sanitario, de modo que sería un castigo por no seguir la ruta de la agenda 2030, al tiempo que se emplea el arma económica; de hecho, las sanciones impuestas persiguen ese fin, arruinar a toda una nación por no haberse sometido al nuevo orden mundial. Al mismo tiempo funciona como cortina de humo. Cuando se inició la primera guerra mundial, no existía ningún interés por parte de los EEUU por participar en la contienda europea, pero la campaña mediática de 1917 lanzando la imagen de los alemanes como lo peor de lo peor y violadores de niños hizo su efecto y los ciudadanos norteamericanos no tardaron en enrolarse al ejército para salvar a Europa, en la primera manipulación de masas de la historia, que haya sido reportada en el siglo XX.

El caso Putin es lo mismo, una secuencia más de la misma cadena. Muchos medios emplean vídeos falsos para justificar el atropello e ilegalidad de la invasión ucraniana, exageran datos y hacen creer que el bando bueno es el nuestro, en una campaña similar a la que se hizo en los EEUU en 1917. La finalidad de todo ello es generar la confusión. Al circular muchas noticias sobre las vacunas, el número de fallecidos, afectados, la contrarreacción de las masas ante la población y la necesidad de echar abajo los protocolos sanitarios ante la debilidad de los gobiernos y su pseudociencia, para que no avance el conocimiento, se crea otra fuente de terror que es la guerra, en este caso la tercera contienda mundial, cuyo enemigo es Rusia y su ´presidente Putin. De este modo, una sociedad adormecida, adoctrinada, creyente covidiana, frente a otro grupo díscolo, que no respeta al gobierno y da la espalda al poder, algo muy peligroso pues una mente libre y fiel a sus principios es terreno baldío para los satánicos. Hay que silenciarlos de cualquier modo y meter a los muertos debajo de la cama para que la masa a la que desean someter no se percate de la gran mentira y mire a otro lado mientras continúan con el nuevo genocidio de las pseudovacunas, los protocolos asesinos de los hospitales, el debilitamiento del sistema inmunitario, el uso del 5G para eliminar población o de las PCR para crear una atmósfera de terror entre personas con síntomas y sin ellos.

Este plan, que parece salido de un comic, no da los resultados deseados pues la población se percata de las incoherencias y ahora, más que nunca, se necesita de una cortina de humo para ocultar los temores de las élites a perder la batalla, que se describen en la torpeza, ambición y falta de escrúpulos de quienes están detrás de las bambalinas. La francmasonería no se siente vencedora, no se siente segura, su estrategia pende de un finísimo hilo en el que han de sostenerse en la inteligencia artificial como único recurso posible, pasando por la eliminación de parte de la población mundial. Lo terrorífico de todo esto es que no hay peor sujeto que un satánico fallido, insatisfecho, frustrado e impotente ante la más básica inteligencia lógica. Su incapacidad para perder lo convierte en un ser capaz de declarar una guerra nuclear, una vez se haya construido su refugio, el cual ya está hecho desde hace tiempo.

Hemos de despertar de la matrix. Sólo si todos nos percatamos de que el ejercicio de nuestros derechos es esencial y que debemos desobedecer al poder psicoterrorista podemos desenmascarar a quienes desean vernos muertos.

