Última hora en EEUU: Jody Hice, congresista republicano por Georgia, desafiará al Colegio Electoral – La Gaceta de la Iberosfera

-Por Marcial Cuquerella

Jody Hice, miembro republicano de la Cámara de Representantes por Georgia, apoya a Trump y desafiará al Colegio Electoral.

Big meeting today with @realDonaldTrump, @VP, the President’s legal team, @freedomcaucus and other Members of Congress.

I will lead an objection to Georgia’s electors on Jan 6.

The courts refuse to hear the President’s legal case.

We’re going to make sure the People can!

— Rep. Jody Hice (@CongressmanHice) December 22, 2020