Última hora sobre el estado de salud de Fedez, marido de Chiara Ferragni

La familia formada por la influencer Chiara Ferragni y su marido Fedez lleva unos días viviendo un infierno. Tal y como te contamos en THE OBJECTIVE, el cantante, cuyo nombre real es Federico Leonardo Lucia, de 33 años, está atravesando de nuevo un bache en su salud.

Al respecto, el italiano, que fue operado de un cáncer de páncreas hace más de un año, volvía a ser ingresado la pasada semana por ese mismo tumor. Tras unos días desaparecido de redes sociales, él mismo confesó lo que le ocurría: «Gracias por todos los mensajes que me están enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna. Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida».

Ahora, después de una semana ingresado, finalmente Fedez ha vuelto a casa.

Fedez recibe el alta hospitalaria

Tras una semana hospitalizado en el centro Fatebenefratelli de Milán, por una grave hemorragia interna provocada por dos úlceras, Fedez ha recibido el alta.

Él mismo lo ha comunicado a través de sus redes sociales: «Por fin en casa. Gracias por todo el cariño y cercanía, nada se da por sentado en estos momentos», ha expresado a sus 15 millones de admiradores.

Así, después de una tercera transfusión —que requirió tras una nueva hemorragia que le había llevado a quirófano para cauterizarla— los niveles de hemoglobina del cantante se fueron estabilizando, lo que permitió que el artista, de 33 años, haya podido regresar a casa.

Un alivio que no hubiera sido posible sin la excelente labor de los médicos, a los que el propio Fedez ha agradecido su trabajo en sus redes sociales tras deleitarse con el dibujo de bienvenida que le han hecho sus hijos, Leone y Vittoria, de 5 y 2 años, respectivamente:

Fedez vuelve a Instagram tras salir del hospital

El marido de Chiara Ferragni, a vueltas con la salud

Este bache en la salud de Fedez se produce un año después de haber sido diagnosticado de cáncer. «Gracias, porque me habéis salvado la vida, literalmente, me habéis acompañado y cuidado estos días que no han sido fáciles. Por otro lado me habéis devuelto una nueva perspectiva desde la que afrontar la vida», escribió Fedez en sus redes sociales, tras dar las gracias al equipo médico que le ha atendido y, en especial, a Massimo Falconi, director de la Unidad de cirugía del páncreas en el Hospital Universitario San Raffaele, en Milán.

«Ha sido duro pero ya estamos en casa. Gracias a todos los médicos, enfermeros y equipo de San Raffaele por hacer que siempre nos sintamos seguros y en casa, así como por darnos fe. Gracias a mi maravilloso esposo por luchar tan fuerte y por ser tan valiente por nosotros. Gracias a vosotros por todo el amor que sentimos a diario», añadió Chiara Ferragni, comunicando la buena noticia con sus seguuidores.

Fueron días difíciles para él. De hecho, tardó mucho en confesar el problema de salud que tan preocupado lo tenía, aunque al final lo hizo: «Tuve que someterme a una cirugía que duró seis horas para eliminar parte de mi páncreas. La semana pasada descubrí que tenía un raro tumor neuroendocrino pancreático, de esos que si no pillas a tiempo no es un buen habitante para llevar dentro del cuerpo. A dos días de la cirugía me encuentro bien y no puedo esperar a llegar a casa con mis hijos. Va a llevar un tiempo».

«Gracias a los médicos, cirujanos y enfermeras que estuvieron a mi lado durante estos días tan intensos. Un agradecimiento enorme también por todos los mensajes de apoyo y positividad que me habéis enviado en este tiempo», añadió.

Unos baches de salud que ahora, al fin, quedan en el recuerdo. Esperemos que la familia esté mucho tiempo sin volver al hospital.