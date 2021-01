Último (por ahora) discurso de Trump: ‘El movimiento que iniciamos apenas está comenzando. Lo mejor está por llegar’ – La Gaceta de la Iberosfera

Discurso íntegro de Donald Trump en su despedida como cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos:.

«Compatriotas estadounidenses: Hace cuatro años, lanzamos un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país, renovar su espíritu y restaurar la lealtad de este gobierno a sus ciudadanos. En resumen, nos embarcamos en una misión para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, para todos los estadounidenses.

Al concluir mi mandato como el 45º presidente de los Estados Unidos, estoy ante ustedes verdaderamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Hicimos lo que vinimos a hacer, y mucho más.

Esta semana, inauguramos una nueva Administración y rezamos por su éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Extendemos nuestros mejores deseos y también queremos que tengan suerte, una palabra muy importante.

Me gustaría comenzar agradeciendo a algunas de las personas increíbles que hicieron posible nuestro extraordinario viaje.

Primero, permítanme expresar mi inmensa gratitud por el amor y apoyo de nuestra espectacular primera dama, Melania. Permítanme también compartir mi más profundo agradecimiento a mi hija Ivanka, a mi yerno Jared y a Barron, Don, Eric, Tiffany y Lara. Vosotros llenáis mi mundo de luz y alegría.

También quiero agradecer al vicepresidente Mike Pence, a su maravillosa esposa Karen y a toda la familia Pence.

Gracias también a mi jefe de personal, Mark Meadows; los dedicados miembros del personal de la Casa Blanca y el Gabinete; y todas las personas increíbles de nuestra administración que derramaron su corazón y su alma para luchar por Estados Unidos.

También quiero tomarme un momento para agradecer a un grupo de personas verdaderamente excepcional: el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Mi familia y yo siempre estaremos en deuda con vosotros. Mi profunda gratitud también a todos en la Oficina Militar de la Casa Blanca, los equipos del (helicóptero) ‘Marine One’ y el (avión presidencial) Air Force One, cada miembro de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas del orden público estatales y locales en todo nuestro país.

Sobre todo, quiero dar las gracias al pueblo estadounidense. Ser su presidente ha sido un honor indescriptible. Gracias por este extraordinario privilegio. Y eso es lo que es: un gran privilegio y un gran honor.

Nunca debemos olvidar que, si bien los estadounidenses siempre tendremos nuestros desacuerdos, somos una nación de ciudadanos increíbles, decentes, fieles y amantes de la paz que quieren que nuestro país prospere y prospere y tenga mucho, mucho éxito. Somos una nación verdaderamente magnífica.

Todos los estadounidenses se han horrorizado por el asalto a nuestro Capitolio. La violencia política es un ataque a todo lo que apreciamos como estadounidenses. Nunca es tolerable.

Ahora más que nunca, debemos unirnos en torno a los valores que compartimos, superar el rencor partidista y forjar nuestro destino común.

Hace cuatro años, vine a Washington como el único ‘forastero original’ que ha ganado la presidencia. Mi carrera no había sido la de político, sino la de constructor mirando horizontes abiertos e imaginando infinitas posibilidades. Me postulé para presidente porque sabía que había nuevas cumbres imponentes para Estados Unidos esperando ser escaladas. Sabía que el potencial de nuestra nación no tenía límites siempre y cuando pusiéramos a Estados Unidos en primer lugar.

Así que dejé atrás mi vida anterior y entré en una arena muy difícil, pero una arena, sin embargo, con todo tipo de potencial si se hace correctamente. Estados Unidos me había dado tanto y yo quería devolver algo.

Junto con millones de patriotas trabajadores en esta tierra, construimos el mayor movimiento político en la historia de nuestro país. También construimos la mayor economía de la historia del mundo. Se trataba de “America First” porque todos queríamos que Estados Unidos volviera a ser grande. Restauramos el principio de que una nación existe para servir a sus ciudadanos. Nuestra agenda no se trataba de derecha o izquierda, no se trataba de republicanos o demócratas, sino del bien de una nación, y eso significa toda la nación.

Con el apoyo y las oraciones del pueblo estadounidense, logramos más de lo que nadie creyó posible. Nadie pensó que ni siquiera podríamos acercarnos.

Aprobamos el paquete más grande de bajadas de impuestos y de reformas en la historia de Estados Unidos. Recortamos más regulaciones que eliminan el empleo de lo que cualquier Administración había hecho antes. Arreglamos nuestros acuerdos comerciales rotos, nos retiramos de la horrible Asociación Transpacífica y del imposible Acuerdo Climático de París, renegociamos el acuerdo unilateral de Corea del Sur y reemplazamos el TLCAN por el innovador T-MEC, en el que están México y Canadá, un acuerdo que ha funcionado muy muy bien.

Además, y lo que es más importante, impusimos aranceles históricos y monumentales a China. Se llegó a un gran trato con China. Pero antes de que la tinta se secara, nosotros y el mundo entero nos vimos afectados por el virus de China. Nuestra relación comercial estaba cambiando rápidamente, miles de millones y miles de millones de dólares estaban llegando a los Estados Unidos, pero el virus nos obligó a ir en una dirección diferente.

El mundo entero sufrió, pero Estados Unidos superó a otros países económicamente debido a nuestra increíble economía y a la economía que construimos. Sin los cimientos y zapatas, no habría funcionado de esta manera y no tendríamos algunos de los mejores números que hemos tenido.

También desbloqueamos nuestros recursos energéticos y nos convertimos, con diferencia, en el principal productor mundial de petróleo y gas natural. Impulsados por estas políticas, construimos la mayor economía de la historia del mundo. Reavivamos la creación de empleo en Estados Unidos y logramos un desempleo récord para los afroamericanos, hispanoamericanos, asiáticoamericanos, mujeres, casi todos…

Los ingresos se dispararon, los salarios se dispararon, se restauró el sueño americano y millones de personas salieron de la pobreza en tan solo unos pocos años. Fue un milagro. El mercado de valores estableció un récord tras otro, con 148 máximos del mercado de valores durante este corto período de tiempo, e impulsó las jubilaciones y pensiones de los ciudadanos trabajadores en toda nuestra nación. Los 401 (k) están en un nivel en el que nunca antes habían estado. Nunca hemos visto cifras como las que hemos visto, y eso es antes y después de la pandemia.

Reconstruimos la base de fabricación estadounidense, abrimos miles de nuevas fábricas y recuperamos la hermosa frase: “Fabricado en Estados Unidos“.

Para mejorar la vida de las familias trabajadoras, duplicamos el crédito tributario por hijos y firmamos la mayor expansión de fondos para el cuidado y el desarrollo infantil hasta la fecha. Nos unimos al sector privado para asegurar compromisos de capacitar a más de 16 millones de trabajadores estadounidenses para los trabajos del mañana.

Cuando nuestra nación se vio afectada por la terrible pandemia, produjimos no una, sino dos vacunas con una velocidad récord, y pronto vendrán más. Dijeron que no se podía hacer pero lo hicimos. Dinero que eso sería un “milagro médico”, y así es como lo llaman ahora: un milagro médico.

Otra Administración habría tardado tres, cuatro, cinco, tal vez hasta diez años en desarrollar una vacuna. Nosotros lo hicimos en nueve meses.

Lamentamos cada vida perdida y prometemos en su memoria acabar con esta horrible pandemia de una vez por todas.

Cuando el virus pasó factura brutalmente a la economía mundial, iniciamos la recuperación económica más rápida que jamás haya visto nuestro país. Pasamos casi cuatro billones de dólares en ayuda económica, salvamos o apoyamos más de 50 millones de empleos y redujimos la tasa de desempleo a la mitad. Estos son números que nuestro país nunca antes había visto.

Creamos opciones y transparencia en la atención médica, nos enfrentamos a las grandes farmacéuticas de muchas maneras, pero especialmente en nuestro esfuerzo por agregar cláusulas de naciones favorecidas, que nos darán los precios más bajos de medicamentos recetados en cualquier parte del mundo.

Aprobamos VA Choice, VA Accountability, Right to Try y una reforma histórica de la Justicia Penal.

Confirmamos a tres nuevos magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos. Designamos a casi 300 jueces federales para interpretar nuestra Constitución tal como está redactada.

Durante años, el pueblo estadounidense suplicó a Washington que finalmente asegurara las fronteras de la nación. Me complace decir que respondimos a esa petición y logramos la frontera más segura en la historia de los Estados Unidos. Les hemos dado a nuestros valientes agentes fronterizos y heroicos oficiales de ICE las herramientas que necesitan para hacer su trabajo mejor que nunca antes, y para hacer cumplir nuestras leyes y mantener a Estados Unidos a salvo.

Con orgullo, dejamos la próxima Administración con las medidas de seguridad fronteriza más fuertes y sólidas jamás implementadas. Esto incluye acuerdos históricos con México, Guatemala, Honduras y El Salvador, junto con más de 700 kilómetros de nuevo y poderoso muro.

Restauramos la fuerza estadounidense en casa y el liderazgo estadounidense en el exterior. El mundo nos vuelve a respetar. Por favor, no perdamos ese respeto.

Reclamamos nuestra soberanía defendiendo a Estados Unidos en las Naciones Unidas y retirándonos de los acuerdos globales unilaterales que nunca sirvieron a nuestros intereses. Y los países de la OTAN ahora están pagando cientos de miles de millones de dólares más que cuando llegué hace unos años. Fue muy injusto. Estábamos pagando el precio del mundo. Ahora el mundo nos está ayudando.

Y quizás lo más importante de todo, con casi tres billones de dólares reconstruimos completamente el Ejército estadounidense, todo fabricado en los Estados Unidos. Lanzamos la primera nueva rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en 75 años: la Fuerza Espacial. Y la primavera pasada, estuve en el Centro Espacial Kennedy en Florida y vi cómo los astronautas estadounidenses regresaban al espacio en cohetes estadounidenses por primera vez en muchos, muchos años.

Revitalizamos nuestras alianzas y unimos a las naciones del mundo para enfrentarnos a China como nunca antes.

Borramos el califato de ISIS y acabamos con la miserable vida de su fundador y líder, Al Baghdadi. Nos enfrentamos al opresivo régimen iraní y matamos al principal terrorista del mundo, el carnicero iraní Qasem Soleimani.

Reconocimos a Jerusalén como la capital de Israel y reconocimos la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

Como resultado de nuestra audaz diplomacia y un realismo basado en principios, logramos una serie de acuerdos de paz históricos en el Oriente Medio. Nadie creyó que pudiera pasar. Los Acuerdos de Abraham abrieron las puertas a un futuro de paz y armonía, no violencia y derramamiento de sangre. Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente y estamos trayendo a nuestros soldados a casa.

Estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha iniciado nuevas guerras.

Sobre todo, hemos reafirmado la idea sagrada de que, en Estados Unidos, el Gobierno responde al pueblo. Nuestra luz guía, nuestra Estrella del Norte, nuestra firme convicción ha sido que estamos aquí para servir a los nobles ciudadanos de América. Nuestra lealtad no es para los intereses especiales, corporaciones o entidades globales; es para nuestros niños, nuestros ciudadanos y nuestra propia nación.

Como presidente, mi principal prioridad, mi preocupación constante, siempre ha sido el mejor interés de los trabajadores estadounidenses y las familias estadounidenses. No busqué el camino más fácil; de lejos, en realidad fue el más difícil. No busqué el camino que recibiría la menor crítica. Asumí las batallas más duras, las peleas más duras, las decisiones más difíciles porque para eso me eligieron. Tus necesidades fueron mi primer y último enfoque inquebrantable.

Este, espero, será nuestro mayor legado: juntos volvemos a poner al pueblo estadounidense al mando de nuestro país. Restauramos el autogobierno. Restauramos la idea de que en Estados Unidos nadie es olvidado, porque todos importan y todos tienen voz. Luchamos por el principio de que todos los ciudadanos tienen derecho a igual dignidad, igual trato e iguales derechos porque todos somos iguales por Dios. Todos tienen derecho a ser tratados con respeto, a que se escuche su voz y a que su Gobierno escuche. Eres leal a tu país y mi Administración siempre te fue leal.

Trabajamos para construir un país en el que cada ciudadano pudiera encontrar un gran trabajo y mantener a sus maravillosas familias. Luchamos por las comunidades donde todos los estadounidenses puedan estar seguros y los colegios donde todos los niños puedan aprender. Promovimos una cultura en la que se respetasen nuestras leyes, se honrase a nuestros héroes, se preservase nuestra historia y en la que nunca se diera por sentado que los ciudadanos respetan la ley. Los estadounidenses deberían sentirse tremendamente satisfechos por todo lo que hemos logrado juntos. Es increíble.

Ahora, al salir de la Casa Blanca, he estado reflexionando sobre los peligros que amenazan la invaluable herencia que todos compartimos. Como la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos se enfrenta a constantes amenazas y desafíos del exterior. Pero el mayor peligro al que nos enfrentamos es la pérdida de confianza en nosotros mismos, una pérdida de confianza en nuestra grandeza nacional. Una nación es tan fuerte como su espíritu. Somos tan dinámicos como nuestro orgullo. Somos tan vibrantes como la fe que late en los corazones de nuestra gente.

Ninguna nación puede prosperar por mucho tiempo si pierde la fe en sus propios valores, historia y héroes, porque estos son las fuentes mismas de nuestra unidad y vitalidad.

Lo que siempre ha permitido a Estados Unidos prevalecer y triunfar sobre los grandes desafíos del pasado ha sido una convicción inquebrantable y sin complejos en la nobleza de nuestro país y su propósito único en la historia. Nunca debemos perder esta convicción. Nunca debemos abandonar nuestra fe en los Estados Unidos.

La clave de la grandeza nacional radica en mantener e inculcar nuestra identidad nacional compartida. Eso significa centrarse en lo que tenemos en común: la herencia que todos compartimos.

En el centro de esta herencia también se encuentra una firme creencia en la libertad de expresión y el debate abierto. Solo si olvidamos quiénes somos y cómo llegamos aquí, podríamos permitir que se lleve a cabo la censura política y las listas negras en Estados Unidos. Ni siquiera es pensable. Cerrar el debate libre y abierto viola nuestros valores fundamentales y las tradiciones más duraderas.

En los Estados Unidos no insistimos en la conformidad absoluta ni aplicamos ortodoxias rígidas y códigos de habla punitivos. Simplemente no hacemos eso. Estados Unidos no es una nación tímida de almas dóciles que necesitan refugio y protección de aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Eso no es lo que somos. Nunca seremos quienes somos.

Durante casi 250 años, frente a todos los desafíos, los estadounidenses siempre han reunido todos su inigualable valor, confianza y feroz independencia. Estos son los milagrosos rasgos que una vez llevaron a millones de ciudadanos comunes a cruzar un continente salvaje y labrarse una nueva vida en el gran Oeste. Fue el mismo amor profundo por nuestra libertad otorgada por Dios lo que llevó a nuestros soldados a la batalla y a nuestros astronautas al espacio.

Cuando pienso en los últimos cuatro años, una imagen se eleva en mi mente por encima de todas las demás. Siempre que viajaba por la ruta de la caravana presidencial había miles y miles de personas. Salían con sus familias para que pudieran ponerse de pie cuando pasábamos y ondear con orgullo nuestra gran bandera estadounidense. Nunca dejó de conmoverme profundamente. Sabía que no solo habían venido a mostrarme su apoyo; salían a mostrarme su apoyo y amor por nuestro país.

Esta es una república de ciudadanos orgullosos que están unidos por nuestra convicción común de que Estados Unidos es la nación más grande de toda la historia. Somos, y debemos ser siempre, una tierra de esperanza, de luz y de gloria para todo el mundo. Ésta es la preciosa herencia que debemos salvaguardar en todo momento.

Durante los últimos cuatro años, he trabajado para hacer precisamente eso. Desde un gran salón de líderes musulmanes en Riad hasta una gran plaza de polacos en Varsovia; desde el piso de la Asamblea de Corea al podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y desde la Ciudad Prohibida en Beijing hasta la sombra del Monte Rushmore, luché por ti, luché por tu familia, luché por nuestro país. Sobre todo, luché por Estados Unidos y todo lo que representa: seguro, fuerte, orgulloso y libre.

Ahora, mientras me preparo para entregar el poder a una nueva Administración el miércoles al mediodía, quiero que sepan que el movimiento que comenzamos apenas está comenzando. Nunca ha habido nada igual. La creencia de que una nación debe servir a sus ciudadanos no disminuirá, sino que se fortalecerá día a día.

Mientras el pueblo estadounidense mantenga en su corazón un amor profundo y devoto por el país, no hay nada que esta nación no pueda lograr. Nuestras comunidades florecerán. Nuestra gente prosperará. Nuestras tradiciones serán apreciadas. Nuestra fe será fuerte. Y nuestro futuro será más brillante que nunca.

Salgo de este majestuoso lugar con un corazón leal y alegre, un espíritu optimista y una confianza suprema de que para nuestro país y para nuestros niños, lo mejor está por llegar.

Gracias y adiós. Dios os bendiga. Dios bendiga a los Estados Unidos de América».