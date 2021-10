Un afiliado de Vox en Córdoba denuncia por agresión al parlamentario y exportavoz Alejandro Hernández

El afiliado de Vox y excoordinador del partido en Rute Rafael Carlos García ha denunciado ante un Juzgado de Lucena al presidente del comité ejecutivo provincial de Vox Córdoba y actual diputado en el Parlamento Andaluz por Córdoba (ex portavoz del Grupo Parlamentario), Alejandro Hernández, por una presunta agresión en un acto celebrado en Hornachuelos el 2 de octubre de este año.

El denunciante, que ha aportado tres vídeos a la denuncia interpuesta donde se recoge parte del incidente, asegura que la agresión (empujones y amenazas) se produjo durante los actos para la defensa del mundo rural en Andalucía celebrados en la localidad cordobesa de Hornachuelos donde se había desplazado para mostrar su apoyo al partido.

Según consta en la denuncia, tras los saludos a los compañeros del partido, como excoordinador de Rute, Rafael García recibió una bandera de España de manos del diputado en el Congreso por Córdoba José Ramírez del Río, que portaba su propio hijo. Al cabo de unos minutos, explica en su relato de los hechos, el vicesecretario provincial de Organización, Jesús Jiménez Lara, se dirigió hacia él y en lugar de saludarlo, «sin mediar palabra, me coge la bandera y me pega un tirón, intentando quitármela».

«Me exige que le dé la bandera y encarándose a menos de cinco centímetros de mi cara, me dice que esa bandera es de Vox y que allí quien manda es él puesto que es viceseretario de organización», agrega en su escrito de denuncia.

Es entonces cuando el denunciante le señala que la bandera se la ha facilitado José Ramírez del Río (diputado nacional propuesto como testigo en el caso) y que no tiene problema en devolvérsela a él. Ante su negativa a devolver la bandera de España, «de forma brusca, me propina un empujón [Jiménez Lara], se da media vuelta y se dirige a paso ligero hacia donde se encuentra Alejandro Hernández, José Ramírez y el jefe de seguridad de Vox».

Forcejeo por la bandera

Un minuto más tarde, según consta en el escrito ante el juzgado, «con la cara desencajada, Alejandro Hernández se dirige hacia mí y se repite la situación anterior pero con más agresividad, forcejeando conmigo contra mi pecho y su cara pegados a mí, agarra la bandera diciéndome que la suelte, que soy un indeseable, que por sus cojones no me quedo con la bandera, y le respondo que la bandera es del diputado Ramírez y que no la suelto hasta que él no se lo diga», refleja la acusación.

Según sigue describiendo en el escrito de denuncia, el que fuera portavoz de Vox en el Parlamento andaluz «me rodea con el brazo y me habla al oído insisiendo que por sus cojones no me la quedo, insultándome y amenazándome, hablando de forma violenta y tartamudeante». Viendo la situación, sigue el escrito, se acercan hasta los dos el jefe de seguridad de Vox, el diputado Ramírez del Río y varios compañeros que se ven obligados a mediar ante la «violenta situación a la que estoy siendo sometido».

En ese momento, Hernández le pide de nuevo que le dé la bandera a Jiménez, «y ante mi negativa, repitiéndole que si el diputado nacional es el que me la ha dado, me increpa y me empuja con el pecho y el brazo, lo que evito poniendo mi mano entre los dos» intentando que no se acerque y mantenga la distancia de seguridad, «aunque sea por higiene».

«Hostigamiento» tras su candidatura alternativa



Este afiliado de Rute indica en su escrito que esta agresión llega después de meses de «hostigamiento por parte del parlamentario de Vox desde que presentó su candidatura a vocal del comité ejecutivo provincial de Córdoba», como alternativa a la encabezada por Hernández.

Rafael García señala que «ha venido sufriendo un continuo acoso y difamaciones» por parte del parlamentario de Vox, y personas de su equipo mientras ejercía también la coordinación de Vox en Rute. De hecho, pasadas las elecciones al Comite Ejecutivo Provincial, el denunciante presentó su renuncia a la coordinación de Rute.

El pasado mayo, reza en la denuncia, Rafael García se puso en contacto con la secretaría general del partido para comentarle «ciertas irregularidades en el Comité Ejecutivo Provincial». En ese contexto, según consta en la denuncia, se le hizo saber que no era bienvenido a las actividades del partido. Este afiliado, que sufrió una crisis de ansiedad por estos hechos según reseña en la denuncia, antes interponerla trasladó lo ocurrido al Comité de Garantías de Vox del que asegura, a día de hoy, no ha recibido respuesta alguna.

Puestos en contacto con la dirección nacional del partido y con el propio Alejandro Hernández quien declinó hablar sobre el asunto, remitiéndose a su gabinete de prensa del Parlamento Andaluz y refiriéndose a este incidente como una «discusión sin mayor importancia». Hernández fue hasta hace unos meses el portavoz parlamentario de la formación política en Andalucía, siendo sustituido por Manuel Gavira. Fue apartado del cargo, se publicó entonces, por divergencias con su línea política desde la dirección del partido.

De igual forma, este periódico ha contactado con José Ramírez para que ofrezca su versión como testigo de los hechos. Ramírez no ha querido pronunciarse pero sí ha comentado que testificará a favor del denunciante.

Hay que recordar que los parlamentarios andaluces son aforados. Ds decir, no pueden ser investigados por los juzgados de primera instancia. Tienen que cumparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o instancias superiores cuando así se determina. El juzgado lucentino podría tener que inhibirse a favor de la Sala de lo Penal del TSJA.