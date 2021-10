Un dirigente demócrata de Pensilvania propone esterilizar forzadamente a los hombres después de los 40

Álvaro Colombres.- Un representante demócrata estatal de Pensilvania, Christopher Rabb presentó un proyecto de ley con el que obligaría a los hombres a realizarse una vasectomía después de las seis semanas de haber tenido su tercer hijo a la llegar a los 40 años. La propuesta según el demócrata es en respuesta a la ley del latido del corazón de Texas con el que los abortos, pasadas las seis semanas están prohibidos.

El demócrata argumenta que su proyecto de ley es una mímica de la ley de Texas.

Con la propuesta de Rabb los hombres —a quienes llama ‘inseminadores’— recibirán una multa de diez mil dólares por no someterse a la esterilización forzada a los 40 o después del tercer hijo, lo que ocurra primero.

También explica que redefinirá el concepto de ‘embarazo no deseado’ que ahora incluirá a las personas que ‘haya demostrado negligencia’ en prevenir el embarazo durante las relaciones sexuales.

“Esta legislación permitirá a los habitantes de Pensilvania emprender acciones #civiles contra los inseminadores de #embarazos no deseados que conciben injustamente a un niño con ellos”, escribió en Twitter el representante demócrata.

Finalmente, la propuesta, de la misma forma en que Texas ofrece recompensas a las personas que denuncian a las clínicas y personas que ayudan a las mujeres a realizarse un aborto después de las seis semanas, ofrecerá la misma cantidad de dinero, diez mil dólares, a aquellos que denuncien a los ‘infractores’.

Rabb haciendo una descripción de su proyecto de ley, incluyó entre las personas que pueden quedar embarazadas a los hombres transgéneros.

“Mientras los legisladores sigan restringiendo los #DerechosReproductivos de las mujeres cis, los hombres trans y las personas no binarias, ¡debería haber leyes que aborden la responsabilidad de los hombres que las embarazan!”, dijo el representante en Twitter.

Según Breitbart, Rabb señaló que la legislación está inspirada en la representante estatal de Illinois Kelly Cassidy (D), quien, según el Caucus Democrático de la Cámara de Representantes de Pensilvania, presentó un proyecto de ley de estructura similar relacionado con la violencia doméstica.

“El proyecto de ley presentado por Cassidy en Illinois permitiría a una persona interponer una acción civil contra cualquiera que cometa un acto de violencia doméstica o de agresión sexual, así como contra cualquiera que provoque un embarazo no deseado o contra cualquier persona que posibilite esos actos”, dijo el grupo en un comunicado del 4 de octubre.

La legislatura de Pensilvania tiene mayoría republicana por lo que el demócrata dijo que su introducción es para generar un debate alrededor de la responsabilidad de los hombres en los embarazados no deseados y que a propósito diseñó la ley de manera satírica a las leyes provida de Texas.

Rabb también dijo que recibió tanto apoyo como oposición, e incluso amenazas.

“A las pocas horas de la difusión de este memorándum, he recibido algunos de los correos electrónicos y mensajes de voz más odiosos y amenazantes de mis cinco años en el cargo”, dijo Rabb. “Pero también he recibido la afirmación y el apoyo de personas dentro y fuera de mi distrito que consideran sacrosantos los derechos reproductivos, por no hablar de las personas que ven el valor de la sátira para concienciar sobre cuestiones serias como ésta”.

Leyes de la China comunista

El representante republicano de la misma legislatura, David Rowe, publicó un comentario en su cuenta de Facebook, criticando el proyecto de ley como una legislación que solo podría ocurrir bajo una dictadura como la de China.

“Un legislador de Filadelfia acaba de presentar una ley que limitaría el número de hijos que puede tener tu familia, dictaría la edad a la que puedes tener una familia, y emitiría una recompensa de diez mil dólares por entregar a alguien que se negara a someterse a la esterilización forzada después de tener tres hijos. Como cuarto hijo que soy, nunca habría existido bajo esta ley, ni tampoco tantos otros”, escribió Rowe.

“Este proyecto de ley nunca verá la luz del día mientras los republicanos controlen la Cámara de Representantes, pero quería que todos fueran conscientes de lo rápido que las políticas que pertenecen a la China comunista se convertirían en la norma aquí si los demócratas se hicieran con el control total del Gobierno del Estado”, aseguró el republicano en su post.

En un post inicial, Rowe dijo que los demócratas intentaron bajar el tono del proyecto de ley después de las críticas, diciendo que pretendía ser algo satírico cuando el memorando inicial no incluía ese término.

“En pleno modo de control de daños, el grupo demócrata de la Cámara de Representantes ha hecho una declaración sobre el proyecto de ley de esterilización forzosa de uno de sus miembros y esa declaración es…. “¡sólo una broma!”, dijo Rowe.

“Esta rápida marcha atrás se produce más de 48 horas después de que se anunciara por primera vez este proyecto de ley y se enfrentara a las críticas internacionales de ambos lados del pasillo”, añadió.