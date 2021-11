Un ex general ruso dice que los extraterrestres están aquí

Es muy poco probable encontrar a alguien en el campo de la ufología que no esté de acuerdo con la hipótesis extraterrestre como explicación del fenómeno OVNI. Esta es mi creencia personal, basada en una intensa investigación sobre este tema desde hace más de dos décadas.

Objetos que viajan a altas velocidades y realizan maniobras que ninguna aeronave conocida puede, utilizando lo que parece ser una tecnología que podría cambiar nuestra comprensión de la física, ha sido ahora revelada públicamente en múltiples países de manera “oficial”. Para ser claros, la realidad no es nueva, pero la conversación está ahora disponible en el discurso principal.

Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos admitió la realidad de estos objetos, al tiempo que afirmó que no sabe lo que son. Esta afirmación en sí misma no parece ser del todo exacta, ya que múltiples denunciantes de “dentro” han declarado públicamente que el gobierno de Estados Unidos ha recuperado de hecho algunos de estos objetos.

Pero la divulgación pública de OVNIs hoy en día, desafortunadamente, no parece ser muy diferente de lo que era hace décadas. En el pasado, hemos visto a presidentes como, por ejemplo, Harry Truman, reconocer públicamente la realidad de los ovnis. También hemos visto programas implementados dentro del gobierno, como el Proyecto Libro Azul, para estudiarlos. El resultado final parece ser siempre el mismo, “no sabemos lo que son”.

Dado el hecho de que los grandes gobiernos y los grandes medios de comunicación tienen un historial de mantener las cosas poco claras para el público, confiar en estas entidades para cualquier tipo de verdad significativa puede ser el enfoque equivocado, ya que en muchos casos se utilizan como herramientas de engaño, manipulación de la percepción y guerra psicológica.

En su última entrevista antes de su muerte, el coronel Robert Friend, que entre 1958 y 1962 fue director de la investigación del gobierno estadounidense sobre el fenómeno en aquella época (Libro Azul), sugiere que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sabían lo que eran estos objetos, por lo que cerraron el programa, insinuando la idea de que sabían que eran extraterrestres.

Además, las personas que han afirmado tener “contacto” con estos seres han sido completamente ignoradas durante la “divulgación pública de ovnis”. Si tuviéramos posibles testigos oculares, ¿no sería una buena idea indagar sobre sus experiencias y aplicar un curioso criterio a sus relatos?

Por otra parte, un grupo de personas dentro de las agencias militares, de inteligencia y gubernamentales que han decidido hablar sobre lo que aparentemente saben, han sido completamente ignoradas.

¿Por qué todas estas personas y sus opiniones son constantemente ignoradas y mantenidas fuera del discurso público?

Por ahora, parece que los medios de comunicación y el gobierno sólo están interesados en iluminar a alguien que reconoce la realidad de estos objetos, pero se aferra a la narrativa de “no sabemos lo que son”.

Se producen, sin embargo, algunos testimonios que merece la pena reproducir. El que sigue es el del general ruso Leonid G. Ivashov:

“Sí, seguramente los extraterrestres de una forma u otra y de una manera u otra están presentes en el planeta Tierra….. Pero hasta ahora, los extraterrestres no han causado ningún daño con su presencia -ningún daño a los terrícolas, a la infraestructura, o a cualquier otro organismo vivo en la Tierra, así que decir que hay una amenaza alienígena, bueno, eso probablemente no corresponde a la realidad”.

Rexuerda Ivashov que el coronel Lorin Ross Dedrickson estuvo ocho años en la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Durante ese tiempo supo de muchos aparentes encuentros extraterrestres y también ha expresado que una de sus principales preocupaciones es la preservación del planeta Tierra.

Una sola reclamación o denuncia no sería gran cosa, pero hay cientos que se han presentado con muy poca atención recibida.

El Dr. Richard F. Haines, científico de la NASA durante más de dos décadas, afirma que en el 50 por ciento de los casos con los que se ha topado, los objetos parecen acercarse a nuestras aeronaves, realizar maniobras fascinantes y demostrar lo que parece ser curiosidad. Menciona que el fenómeno parece realizar maniobras evasivas para evitar nuestras aeronaves para no crear ningún tipo de potencial de colisión. Las afirmaciones de Haines me recuerdan la siguiente cita del general Nathan Twining en 1947.

El fenómeno reportado es algo real y no visionario o ficticio… Las características operativas reportadas, tales como las tasas extremas de ascenso, la maniobrabilidad, (particularmente en el balanceo), y las acciones que deben ser consideradas evasivas cuando son avistadas o contactadas por aviones amigos y radares, hacen creer en la posibilidad de que algunos de los objetos sean controlados ya sea manual, automática o remotamente.”

Si este fenómeno es percibido por los gobiernos como una amenaza, y se presenta a las masas de esa manera, parece que puede ser engañoso y no una representación exacta de lo que se observa. Y para aquellos que piensan que la gente no está preparada, un estudio reciente sugiere que la mayoría estaría bastante contenta con la realidad ET.

Comparte este artículo