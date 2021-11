Un experto en seguridad alerta de un posible ataque chino que podría acabar con el 90% de la población de EE UU

Estados Unidoses vulnerable ante un ataque chino con un gran pulso electromagnético. Esto es lo que afirman algunos expertos estadounidenses en seguridad como Peter Vincent Pry, director ejecutivo de la Fuerzas Especiales de Seguridad Nacional, según informa Fox News.

“Es posible ganar una guerra con un simple soplo mediante un ataque electromagnético”, ha afirmado. “Además, podría usarse junto a un ciberataque y a sabotajes físicos”.

El sistema eléctrico de los Estados Unidos y otras infraestructuras -tales como sistemas de comunicaciones, de transporte, de agua corriente o de alcantarillado- podrían ser devastadas por un ataque, explica Pry.

China ya posee armas que crean grandes pulsos electromagnéticos (PEM) y, además, el pasado verano probó vehículos capaces de planear a velocidades hipersónicas. Combinando ambas tecnologías, se podría causar un duradero apagón que haría caer infraestructuras clave e invalidar las comunicaciones militares.

Aunque el ataque no sería sangriento en un primer momento, los expertos advierten de que a la larga un apagón causado por EMP podría acabar con el 90% de la población estadounidense. Este tipo de ataque preocupan no solo por China. “No se necesita precisión. Corea del Norte no necesita tener un buen misil balístico en condiciones para desplegar y detonar este arma”, resalta Plamen Doynov, un profesor de la Universidad de Misuri-Kasas City especializado en protección contra EMP.

