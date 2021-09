Un joven sufre un brutal ataque en el centro de Madrid por encapuchados que le marcaron a navajazos

Un joven sufrió una brutal agresión la tarde del pasado domingo en el centro de Madrid por parte de un grupo de ocho personas, quienes le marcaron a navajazos la palabra ‘maricón’ en un glúteo, comunicaron fuentes policiales a elDiario.es.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Malasaña, cuando la víctima, de 20 años, entraba al portal de su casa y fue interceptado por agresores encapuchados. Estos le cortaron el labio inferior con una navaja mientras le insultaban y luego lo tiraron al suelo, le bajaron el pantalón y le realizaron la herida antes mencionada en un glúteo.

Además, el joven en su denuncia dijo que durante el ataque los encapuchados hicieron una referencia al “anticristo”.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación enfocada como delito de odio y revisa las cámaras de seguridad para tratar de encontrar a los agresores.

“En nuestra sociedad no tiene cabida el odio”



Esa agresión ha sido condenada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien envió un mensaje de “cariño” a la víctima. “En nuestra sociedad no tiene cabida el odio. Mi rotunda condena a este ataque homófobo. No vamos a permitirlo. Seguiremos trabajando por un país abierto y diverso, donde nadie tenga miedo a ser quien es, en el que todos/as vivamos libres y seguros”, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

Por su parte, algunas organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGTBI han convocado una protesta para el 11 de septiembre en la Puerta del Sol de la capital española, bajo el lema ‘Nos están matando’.