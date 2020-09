Un juez bloquea temporalmente la prohibición de Trump para descargar TikTok en EEUU

El juez federal del Tribunal del Distrito de Columbia, Carl Nichols, aceptó finalmente a última hora del domingo la solicitud de TikTok presentada en una orden preliminar, bloqueando así de forma temporal que la prohibición de nuevas descargas de la aplicación impuesta por el Departamento de Comercio entrase en vigor a la medianoche como estaba previsto.

Este supone el segundo revés para la Administración Trump en su esfuerzo por frenar el acceso de los estadounidenses a populares aplicaciones móviles chinas alegando motivos de seguridad nacional. El fin de semana pasado, una magistrada federal en San Francisco citó la Primera Enmienda de la Constitución al bloquear una prohibición similar propuesta para el servicio de mensajería WeChat.

Durante la vista telefónica celebrada en la mañana del domingo, el gobierno estadounidenses argumentó que las medidas para prohibir las descargas de TikTok responden a los temores de que la aplicación pudiera enviar datos a las autoridades chinas. Daniel Schwei, abogado del Departamento de Justicia, insistió en que los «derechos de la Primera Enmienda (en referencia a la Constitución de EEUU) de TikTok no quedarían afectados» por dicha prohibición.

Por su parte los abogados de TikTok calificaron la prohibición de las descargas como «irracional y sin precedentes». De esta forma justificaron que retirar la aplicación de las plataformas digitales semanas antes de las elecciones y en un momento de mayor aislamiento debido a la pandemia violaría los derechos de los potenciales nuevos usuarios de TikTok. John Hall, representante legal de la popular aplicación, comparó la prohibición con el «cierre de un foro público».

Cabe recordar que el pasado miércoles, TikTok presentó una orden judicial preliminar contra la Administración Trump. Esta maniobra legal tenía como objetivo proteger sus servicios en EEUU contra una posible prohibición. La solicitud, presentada en un Tribunal del Distrito del Distrito de Columbia, contraatacaba así a la normativa emitida por el Departamento de Comercio que fijó la prohibición de las descargas de TikTok antes de la medianoche del 27 de septiembre, tras haberla retrasado ya una semana.

TikTok, propiedad de la china ByteDance, indicó en su demanda que incluso una prohibición temporal «infligiría un daño devastador e irreparable» a su servicio. «Hasta la intervención de la Administración de EEUU, TikTok era una de las aplicaciones de más rápido crecimiento en el país y su rápido crecimiento es necesario para mantener su posición competitiva en el mercado», defendió la compañía.

La aplicación cuenta con aproximadamente 100 millones de usuarios a este lado del Atlántico y 700 millones en todo el mundo, lo que la convierte en una de las redes sociales líderes a nivel global. TikTok recalcó que una prohibición no solo conduciría a la pérdida de ingresos, sino que también infligiría un daño extraordinario a la reputación y la buena voluntad de la aplicación.

La demanda presentada por creadores de contenido en TikTok no prospera

Paralelamente, el sábado, la jueza del Tribunal del Distrito Este de Pensilvania, Wendy Beetlestone, rechazó la solicitud de tres creadores de contenido de TikTok para bloquear temporalmente la prohibición de descargar la aplicación.

Douglas Marland, Cosette Rinab y Alec Chambers alegaron en su petición que «se ganan la vida con el contenido que publican en TikTok» y explicaron que la página «For You» de la plataforma es única entre las plataformas de redes sociales, porque su algoritmo permite que «creadores poco conocidos muestren su contenido a una gran audiencia». Marland tiene 2,7 millones de suscriptores, Rinab alrededor de 2,3 millones y Chambers otros 1,8 millones.

La magistrada explicó en su decisión que aunque la prohibición plantearía «indudablemente un inconveniente» los tres demandantes no lograron demostrar que sufrirían un «daño inmediato e irreparable» si se prohiben las descargas. Al fin y al cabo, se puso de manifiesto que la aplicación permanecería operativa para los suscriptores actuales, al menos por el momento. «Aún podrán crear, publicar y compartir contenido para sus millones de seguidores actuales», escribió la jueza en su veredicto final.

A la espera del visto bueno de Washington y Pekín

De momento ByteDance confirmó el jueves haber presentado oficialmente a las autoridades chinas su acuerdo para asociarse con Oracle y Walmart para crear una nueva compañía con sede en EEUU, que llevará por nombre TikTok Global. La empresa china requiere de una licencia después de que Pekín impusiera recientemente una nueva legislación sobre la exportación de tecnología y necesitará que el gobierno chino de su beneplácito antes de seguir adelante con el plan anunciado la semana anterior.

Esta situación no ofrece claridad a un acuerdo en el que los términos siguen siendo dispares, especialmente en lo que se refiere a quién controlará TikTok Global. ByteDance insiste en que tendrá el 80% de la nueva entidad. Los estadounidenses dicen que controlarán una participación mayoritaria. Oracle y Walmart poseerán solo el 20% de TikTik Global pero es cierto que las entidades de capital de riesgo estadounidenses, como General Atlantic y Sequoia Capital ya poseen el 41% de ByteDance.

Dependiendo cómo se quieran calcular los porcentajes resultantes ambos bandos pueden defender un control de más del 50% de TikTok Global, que cuenta con una valor aproximado de 60.000 millones de dólares y se espera que salga a bolsa en el próximo año si el acuerdo sobrevive.

Otra pregunta importante es quién controlará la tecnología de TikTok. Pekín ha impedido que los algoritmos de ByteDance formen parte de la venta. Los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU quieren asegurarse no solo de que los datos de los usuarios estadounidenses se resguarde en servidores estadounidenses de Oracle sino también que no se desvíen datos y que el algoritmo no se utilice para difundir información errónea o influenciar tendencias. Según las previsiones, el código fuente permanecerá en China, pero Oracle tendrá acceso a él. El funcionamiento de esta relación todavía sigue siendo una incógnita.

Es por ello que el acuerdo sigue en el aire. El fiscal general de EEUU, William Barr, y otros altos funcionarios de la Casa Blanca no lo han aprobado todavía y desconfían que frene los riesgos para la seguridad nacional, pese a que el presidente, Donald Trump, ofreciera un apoyo provisional que posteriormente puso en duda. Esto pone de manifiesto como incluso dentro del gobierno de EEUU existen facciones enfrentadas con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, como principal partidario del acuerdo.

El Departamento de Comercio de EEUU planea instaurar una prohibición completa de las operaciones del TikTok en el país el próximo 12 de noviembre si para entonces no se ha completado un acuerdo entre las distintas partes implicadas. Según el juez Nichols, la decisión del domingo no cubre «en estos momentos» el conjunto más amplio de restricciones que entrarán en vigor en poco más de mes y medio si las negociaciones en curso no llegan a buen puerto.