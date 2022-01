Un médico italiano anunció en noviembre de 2020 que «el Covid 19 es un programa de exterminio masivo”

“La verdad os hará libres” (Juan 8:31-38) Un médico italiano hasta entonces desconocido, Roberto Petrella, lanzó un alegato recogido en un vídeo de 7 minutos en noviembre de 2020 que pretendía ser una llamada de atención al pueblo italiano y también al mundo entero sobre una inquietante teoría.

Anunció que un genocidio mundial viene en camino. Sus advertencias fueron recibidas con una catarata de descalificaciones, insultos y desmentidos por parte de verificadores a las órdenes de las élites globalistas. La persecución de la que fue objeto el galeno italiano acabó con su carrera profesional. Fue uno de los pocos que se atrevió a clamar en la esterilidad del desierto frente a los que abrazaban la versión oficial que apuntaba al murciélago como la causa del brote de coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan.

Lo más llamativo es que las sorprendentes afirmaciones del doctor Petrella, mucho antes de que la humanidad tuviese conciencia e incluso conocimiento de la pandemia en ciernes, se ha ido cumpliendo con precisión milimétrica.

En justo reconocimiento al compromiso ético de Roberto Petrella con la Verdad, reproducimos algunas de sus manifestaciones de 2020, hoy ampliamente respaldadas por miles de médicos y científicos de todo el mundo:

– “Este es un vídeo de una extrema urgencia”, comenzó diciendo.

– “El Covid 19 es un programa mundial para la reducción de la población, se estima que con la vacuna que quieren imponer al menos el 80% de la población morirá”.

– “Lo que pretenden inyectar es la más terrible de todas las vacunas conocidas”.

– “No se hagan ningún test, no son pruebas fiables. Los resultados de las pruebas del virus son falsos porque se realizan en presencia de infecciones micóticas y bacterianas. Rechanzando los test es la única forma de rechazar la vacuna”.

– “Lo he dicho y lo repito: ningún test es capaz de detectar el SARS-COV-2. Prestad mucha atención porque comenzarán a hacer pruebas con los niños y de ahí se extenderá a toda la sociedad, van a comenzar a hacer test masivos a los niños en las escuelas, una vez que su hijo sea testado comenzarán a hacer test a toda la familia y a todos los contactos cercanos, la idea es que las personas sanas aparezcan oficialmente como enfermas”.

– “Te recuerdo que no somos enfermos, somos portadores sanos que tienen virus, eso no significa que estemos enfermos, aunque deis positivo en los test dos o tres veces, eso no quiere decir que estéis enfermos. Te van a hacer creer que todos los que dan positivo están enfermos, pero eso en absoluto es cierto”.

– “Les pido por favor que no caigan en la trampa que les quieren tender”.

– “Una vez vacunados todos estaremos debilitados y encontraremos una muerte segura. Decidle a la gente que no se haga ninguna prueba”.

– “Este vídeo es para que no digas que no fuiste advertido”.

– “El comportamiento de los políticos es completamente descorazonador”.

– “La mayor parte de las personas vacunadas dejarán de existir para la sociedad”.

– “China está haciendo ya pruebas reales en varias ciudades, España y Argentina son los países piloto para los países latinos en relación a la vacunación masiva”.

– “Yo preferiré la muerte pero no la vacunación”.

Comparte este artículo