Un mierdecilla llamado Guillemo Rocafort

Guillermo Rocafot representa el ideal del ‘patriota’ de nuestro tiempo. Recientemente, Pedro Baños dedicó su espacio televisivo en Cuatro al asunto de la inmigración y a cómo revertir la falta de natalidad que registra nuestro país. Hubo coincidencia entre los intervinientes: la inmigración es algo natural que no requiere de soluciones. Pues qué bien.

Recientemente, Pedro Baños dedicó su espacio televisivo en Cuatro al asunto de la inmigración y a cómo revertir la falta de natalidad que registra nuestro país. Hubo coincidencia entre los intervinientes: la inmigración es algo natural que no requiere de soluciones. Pues qué bien.

En el programa se encontraba el presunto historiador Guillermo Rocafort, un patriota de pacotilla que, en la línea de Maeztu, remachó que el mestizaje forma parte de la seña de identidad de los españoles, desde Filipinas hasta Guinea Ecuatorial y que, por consiguiente, la interracialidad era no solo inevitable, sino también la mejor opción. Hete aquí el ejemplo de uno de esos patriotas de pitiminí que carecen de orgullo racial. Las etnias, fruto de una herencia biológica de siglos, son el fundamento de las naciones y determinan las diferencias en la especie humana. Sería perder el tiempo tratar de convencer a Samanta Villar, pero a Rocaford sí debemos explicarle que hay vida más allá de sus batallitas legionarias, y que sin la conservación del nutriente étnico, los grandes genios europeos, desde Leonardo a Beethoven, no habrían existido. Y que si Europa no se parece en nada a África ha sido gracias a que nuestro viejo continente estuvo siempre habitado por europeos de origen y no por africanos.

Nada debería ser más imperativo para un patriota que la defensa de ese patrimonio insustituible. Pero no. El relativismo antropológico de Rocafort lo retrata como un exponente de esa derechona folclórica, insustancial, ñoña e inofensiva para la mafia progresista. Por eso acude a sus televisiones.

¿Comprenden ahora por qué los progres nos imponen su siniestra visión del mundo? porque mientras ellos defienden sin complejos sus estrafalarias ideas, los nuestros prefieren permanecer callados o instalados en la cobardía con tal de que no les llamen racistas. El patético Rocafort es el mejor ejemplo.