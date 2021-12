Un psicólogo clínico advierte que la aceptación masiva de las medidas COVID conducirá al totalitarismo y la atrocidad en nombre del «bienestar colectivo»

Según el Dr. Mattias Desmet, el análisis histórico muestra que la llamada «formación de masas» puede ser el primer paso hacia el totalitarismo y la atrocidad en nombre del «bienestar colectivo».

Desde los primeros días de la pandemia de COVID-19, mientras que la mayoría de la gente ha estado de acuerdo con las diversas directivas de salud y «siguió la ciencia», una minoría creciente de personas ha rechazado la narrativa predominante.

Los disidentes de la sabiduría global de los mandatos, los cierres económicos y el control gubernamental comenzaron incluso en los primeros días de la llamada «crisis de salud pública» a describir el lavado de manos ritual, el «distanciamiento social» y los comportamientos de uso de mascarillas como prácticas de culto altamente simbólicas, lo que sugiere que “La Ciencia”, en la era del COVID-19, se había convertido en la nueva teología mundial, con la vacunación como el último ritual de iniciación: una especie de bautismo en la religión de la salud pública.

Ahora, casi dos años después de “dos semanas para frenar la propagación”, aquellos cuya intuición les dijo que algo andaba muy mal con la perspectiva dominante han recibido el frío consuelo de la reivindicación.

Los bloqueos, las políticas de «enséñeme sus papeles», las cuarentenas obligatorias para las personas sanas y la brutalidad policial incomprensible contra los manifestantes anti bloqueos que simplemente quieren recuperar sus vidas han demostrado que aquellos que se preocuparon más por el aumento progresivo de una dictadura totalitaria de la salud estaban de lejos mucho más cerca de lo correcto que aquellos que se asustaron por lo que se suponía que era la peor pandemia desde la gripe española.

Mientras tanto, profesores, investigadores y otros académicos de pensamiento independiente en todo el mundo han señalado que el COVID-19 no es tan letal como se modeló inicialmente, mientras que los encierros, las mascarillas y las vacunas no han logrado detener la transmisión del virus y han causado un daño grave en la población.

Entonces, ¿por qué, ante los graves abusos contra los derechos humanos y la evidente ineficacia de las medidas de mano dura promulgadas para erradicar un virus endémico relativamente leve, tanta gente no ha sabido reconocer lo que ha sucedido?

Por qué, después de encerrarse, enmascararse, distanciarse socialmente y recibir sus dosis de refuerzo, parece que la mayoría de las personas están dispuestas a hacerlo todo de nuevo por el aparente terror de la última nueva variante, que según todas las métricas parece no ser nada en absoluto por lo que preocuparse?

¿Por qué, frente a atrocidades históricas como el Holocausto y los horrendos genocidios cometidos por la Unión Soviética, nuestra lujosa sociedad moderna parece estar marchando hacia la demonización y el ostracismo (o peor) de quienes se oponen al régimen dominante?

El Dr. Mattias Desmet, profesor de psicología clínica en la Universidad de Ghent en Bélgica, tiene una palabra para eso.

Dice que es un ejemplo del concepto psicológico de «formación en masa», una especie de hipnosis a gran escala que hace que grandes grupos de personas se unan para luchar contra un enemigo común con total despreocupación por la pérdida de los derechos, privilegios y incluso bienestar.

Según Desmet, el análisis histórico muestra que tal «formación de masas» puede ser el primer paso hacia el totalitarismo y la comisión de atrocidades en nombre del bienestar colectivo.

En una entrevista hecha en septiembre con Dan Astin-Gregory, el Dr. Desmet, quien dijo que era un escéptico de la narrativa principal desde el comienzo de la pandemia, dijo que primero analizó la información desde una perspectiva estadística y descubrió que los números simplemente no cuadraban: Las verdaderas cifras de pandemias fueron mucho menos alarmantes que las proyectadas por el modelo inicial del Imperial College of London, que impulsó a los EE. UU. y el Reino Unido, así como a la mayoría de países, al bloqueo de principios de 2020.

Pero pronto Desmet dijo que su enfoque cambió de lo estadístico a lo psicológico, ya que comenzó a observar comportamientos que emergen en relación con el virus y la narrativa predominante que lo rodea, que describió como una forma de hipnosis generalizada.

Específicamente, Desmet describió un proceso de la llamada «formación en masa», una especie de estado hipnótico en el que personas de todo el mundo pudieron descargar su soledad, sus frustraciones, su «ansiedad flotante» y su insatisfacción con los trabajos y estilos de vida que consideraban sin sentido en la narrativa del COVID-19 promulgada por los medios corporativos, los funcionarios gubernamentales y las élites globales

Desmet dijo que la narrativa del COVID ha presentado a millones de modernos descontentos con un enemigo identificable, un plan de batalla para combatirlo, camaradería con compañeros soldados y algo por lo que sacrificar incluso sus derechos y libertades más fundamentales aparentemente por el bien común. «Conduce a una especie de intoxicación mental de la conexión, que es la verdadera razón por la que las personas continúan comprando la narrativa, incluso si es completamente absurda o descaradamente incorrecta».

“Esta narrativa de la corona les permite lidiar de una manera menos dolorosa con sus ansiedades”, dijo. «Es una solución sintomática, y todas las soluciones sintomáticas al final se vuelven altamente destructivas».

El profesor señaló que los partidarios del COVID solo se han vuelto más celosos y han aprendido a personalizar al enemigo, poniendo su mirada en aquellos que no cumplen con las reglas draconianas que no han logrado suprimir el virus y culpándolos por las restricciones y mandatos que ellos mismos han adoptado voluntariamente.

Según Desmet, aquellos atrapados en las garras de la ‘hipnosis COVID’ no quieren ser alertados sobre el hecho de que la narrativa que siguen es demostrablemente falsa, porque no quieren perder el sentido de propósito que han derivado de ella.

Intentar despertarlos de su estupor, dijo, genera en cambio una respuesta violenta sin duda familiar para muchos que han intentado discutir el asunto con amigos y familiares.

Según Desmet, las personas que se han adherido a la “nueva normalidad” no quieren que se las devuelva a una “vieja normalidad” en la que sus vidas se sienten menos significativas; en el que no formaban parte de un esfuerzo global para salvar al mundo mediante el intento de erradicación de un solo virus. Una vieja normalidad en la que sus «frustraciones flotantes» no se pueden canalizar hacia un único objetivo heroico.

En cambio, Desmet argumentó que la respuesta no es necesariamente intentar despertar a los hipnotizados, sino guiarlos hacia una lucha diferente que rechace tanto el viejo sin sentido como el nuevo autoritarismo.

Si esa tarea no se cumple, Desmet emitió una severa advertencia: una vez que la población ha comprado una narrativa que justifica el control totalitario, la aniquilación de los derechos y libertades fundamentales, la censura de las opiniones disidentes y la demonización de la clase de personas que no lo hacen. Para cumplir, la historia muestra que pronto seguirán atrocidades, justificadas bajo la bandera del bien común.

“Las masas están para cometer atrocidades como si cumplieran un deber sagrado”, dijo Desmet. “Eso es muy típico. Lo que realmente sienten es que al tratar de destruir las voces disonantes [ellos] realmente protegen al colectivo … y satisfacen una cierta necesidad de canalizar la frustración y la agresión».

Desmet dijo que «la verdadera solución», en lugar de perseguir la horrible consecuencia lógica de la demonización y el pensamiento grupal, «sería comenzar a pensar, todos juntos, cómo terminamos en este terrible estado de aislamiento social, de falta de significado, de ansiedad flotante, y de toda esta frustración y agresión. Esa es la verdadera pregunta que deberíamos hacernos».

Desmet enfatizó que «la formación de masas es una especie de hipnosis» y, como la hipnosis, «es un fenómeno provocado por la vibración de una voz».

«Tienes que tomar esto literalmente», dijo. “Los líderes totalitarios lo saben muy bien. Comienzan cada nuevo día con 30 minutos de propaganda en los que la voz del líder penetra constantemente en la conciencia de la población”.

El profesor señaló que «sin los medios de comunicación», los proveedores de las narrativas de formación de masas en Alemania y la Unión Soviética no habrían podido retener a sus seguidores ciegos mientras evolucionaban hacia regímenes genocidas responsables de la muerte de millones de personas inocentes.

“De lo que tenemos que convencernos unos a otros, una y otra vez, es que todos juntos tenemos que seguir hablando”, dijo Desmet. “Solo para decir que no estás de acuerdo con la narrativa dominante. Eso es lo más básico».

