Un reportero de la telebasura de Iglesias acosa al hermano de Díaz Ayuso

Pablo Iglesias todavía no ha conseguido superar su humillante derrota sin paliativos ante la presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las últimas elecciones madrileñas de 2021. Tan es así que, en venganza, el ex líder de Podemos ha enviado a uno de los reporteros de su telebasura a acosar al hermano de Ayuso a la salida de su casa. Las imágenes fueron emitidas en Canal Red en el programa El Tablero, que conduce Sergio Gregori, en las que podía verse cómo el reportero Willy Veleta acosaba a Tomás, el hermano de Ayuso, exigiéndole que se «arrepienta» por el caso de las mascarillas, archivado por Anticorrupción hace casi un año al no existir indicios suficientes para judicializar la causa.

De la misma forma que Iglesias se dedicaba a acosar y señalar a los que no se postraban ante sus postulados comunistas en la Complutense, ahora se dedica a practicar un periodismo delincuencial desde Canal Red, la cadena que ha levantado junto al magnate trotskista Jaume Roures, y el mejor ejemplo lo ha dado su supuesto reportero a las puertas de la casa de Tomás Ayuso.

«¿Hola Tomás, qué le dirías a los madrileños de lo que pasó en ese año con las mascarillas y todo eso? ¿Tienes algo que decirles? ¿Te importaría atendernos? ¿No te arrepientes en algún momento?», preguntaba en tono inquisidor el acosador reportero ante el hermano de Ayuso, que pedía por favor que le dejaran en paz.

«Ya, pero tú entiendes que hay gente que se estaba muriendo. 700 personas en ese momento en Madrid. Tomás, simplemente un par de declaraciones y ya lo dejamos. ¿Ni un arrepentimiento? Fue una época muy dura. Gracias», remata el reportero acosador practicando una forma de señalamiento habitual en las mismas dictaduras comunistas que han nutrido de ingentes cantidades de dinero a Iglesias.

El hermano de Ayuso se ha convertido en una obsesión para una izquierda que no sabe cómo remontar en las encuestas. Alejandra Jacinto, candidata de Podemos-IU-Alianza Verde en la Comunidad de Madrid, lució en el debate electoral de este martes una camiseta dedicada al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Al día siguiente, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, acudió a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados con una camiseta que llevaba sobreimpresa una foto de Tomás Díaz Ayuso.

Y este viernes, Podemos ha colocado una lona en la calle Goya de Madrid, en pleno distrito de Salamanca, con la foto de Tomás Díaz Ayuso y las palabras que pronunció en febrero de 2022 el ex presidente del Partido Popular Pablo Casado sobre el contrato que obtuvo de la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia.

La Justicia archivó la causa

Tal y como adelantó OKDIARIO, fuentes judiciales ya aseguraron en marzo de 2022 que la causa del hermano de Ayuso «no tenía recorrido judicial». El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, archivó en un decreto en el que señala que la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en ese proceso de adquisición de mascarillas y en el que destacaba que Ayuso «no ha intervenido en el procedimiento» porque el Consejo de Gobierno «no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid».

A la misma conclusión llegó la Fiscalía Europea cuando dictaminó que en el proceso de compra de las mascarillas, un total de 1,5 millones de euros de los que el hermano de la presidenta cobró 283.000 euros de comisión, no hubo pruebas de sobreprecios: “No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa”, dijo en un comunicado.