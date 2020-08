Un tiroteo cerca de la Casa Blanca obliga a Trump a abandonar una rueda de prensa

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha visto obligado este lunes a abandonar su rueda de prensa sobre el coronavirus en la Casa Blanca después de que el Servicio Secreto le informase de que se había producido un tiroteo en las proximidades del edificio. Trump reanudó su comparecencia minutos después, una vez que la situación estaba bajo control.

El Servicio Secreto de EEUU ha informado en su cuenta de Twitter de que un agente se ha visto involucrado en un tiroteo en la esquina entre la calle 17 y Pennsylvania Avenue (la avenida donde se ubica la sede presidencial), y el acceso a las inmediaciones fue cortado a los transeúntes y el tráfico rodado.

The Secret Service can confirm there has been an officer involved shooting at 17th Street and Pennsylvania Ave. Law enforcement officials are on the scene. More information to follow.

