Una asociación de víctimas de ETA llama al boicot a Netflix por proyectar el filme de Ternera

A través del hashtag #NoMeLlameNetflix, la Asociación Dignidad y Justicia ha lanzado una campaña en redes sociales para pedir a todos los que sientan a las víctimas de la banda terrorista ETA como propias que se den de baja de la plataforma Netflix por «colaborar» con Josu Ternera en el documental elaborado por el periodista Jordi Évole.

«Existen 379 asesinatos de ETA sin resolver, pero Ternera dedica el documental a hacer propaganda: eso no es periodismo. Además, tiene la llave para esclarecer al menos algunos de esos crímenes, pero no hace nada de eso», aseguran señalando que el servicio de streaming está colaborando con Sánchez en difundir un mensaje «que no es el que reclama el estado de derecho» sino el que blanquea ETA para que Bildu apoye al próximo presidente del Gobierno.

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha sido el primero en darse de baja: «No estaré ni un minuto más ingresando dinero a quienes colaboran con Ternera en normalizar su discurso, blanquear sus acciones, darle voz cuando políticamente interesa a Pedro Sánchez y humillar así a las víctimas del terrorismo», señala la víctima de ETA afirmando que la propaganda de esta obra supone la humillación de las vícitimas, la normalización del mensaje terrorista y el caso omiso al estado de derecho.

Y es que Josu Ternera tiene pendiente comparecer en varias causas en la Audiencia Nacional, entre ellas una que le acusa de lesa humanidad, el crimen que más castigo lleva aparejado del ordenamiento jurídico. Sin embargo, según apunta la asociación, Francia está obstaculizando su entrega, amparándole y permitiéndole que viva en su territorio con impunidad.

«Este último hecho ya supone un ninguneo al estado de derecho español, pero no es el único, pues sacar dinero de una entrevista que únicamente busca normalizar el discurso terrorista en un momento en el que Pedro Sánchez necesita de los votos de Bildu (un partido con decenas de etarras en sus listas) para mantenerse en la Moncloa entendemos que también representa un desprecio al poder judicial y, por supuesto, a las víctimas», comenta Portero insistiendo en la idea de que actualmente hay 379 familias que desconocen quién mató a su madre, a su padre o a su hijo mientras Ternera aprovecha el altavoz de Évole para estrenar su entrevista en el Festival de Cine de San Sebastián y «reírse del estado de derecho».

Por último, la asociación apostilla que lo único que interesa a las víctimas del terrorismo de ETA es que Ternera diga cómo fueron perpetrados algunos de los 379 crímenes: «Queremos saber quién estaba detrás, qué medios utilizó, qué motivación, quién colaboró y que responda ante el delito de lesa humanidad que se le imputa. Esa información no está en el documental. Al contrario, Ternera se mofa de los guardias civiles y de los policías que perdieron la vida por la democracia a manos de los salvajes a los que el propio exjefe de ETA ha liderado durante años», concluyen.