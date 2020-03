Una concejala ultraizquierdista canaria cree que el coronavirus es un aviso de la naturaleza contra el exceso de viejos en la Tierra

La concejal de Somos Lanzarote (coaligado con Podemos) en el Ayuntamiento de Arrecife, Elisabeth Merino, ha afirmado que el coronavirus «es un aviso de la naturaleza de que puede ser que estemos llenando la Tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes”.

En una radio local de Lanzarote, esta concejal de un partido «de izquierdas y ecologista» lanzó hace unos días su particular «teoría». Según Merino, sería la propia naturaleza quien ha lanzado el coronavirus para dar un toque a la humanidad porque hemos colapsado el planeta con demasiados ancianos.

«Yo pienso que ahora mismo el virus sólo está atacando a personas mayores, no a los jóvenes ni a los niños. No hay ningún caso que se haya detectado a ningún menor, sólo a las personas mayores. Pienso que este virus que ha mutado ya dos veces para que no lo pillen, creo que nos está dando la naturaleza un aviso de que puede ser que estemos llenando la Tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes».

Sorprende que a la concejala izquierdista se le escapara un detalle que le ayudaría a responderse a sí misma. Si en países como España hay menos jóvenes que ancianos se debe sobre todo a la promoción del aborto por parte de ideologías como la que ella defiende.

España destina casi diez veces más por año a abortos que al cuidado prenatal: 34 millones de euros a financiar el aborto por año y 3,6 millones a la mujer embarazada.

Cada día hay un promedio de 300 abortos en España. Cada año, alrededor de 100 000 menores son abortados en España, que en la última década asciende a más de un millón. Existe un desamparo legal para esos menores que genera un impacto social.

Si su preocupación fuese sincera, la edil feminista tendría que empezar por denunciar las prácticas abortistas, que ha provocado una población cada vez más envejecida y una inmigración salvaje promovida desde los gobiernos. La consecuencia evidente es que se va, deliberadamente o no, a la progresiva sustitución de la población española (cultural y genética), por una amalgama cultural y étnica de origen fundamentalmente africano. Un pueblo envejecido es un pueblo sin futuro, y un pueblo sin cultura propia se disuelve en la nada.

Tras la polémica que han generado sus manifestaciones, la concejala canaria ha querido rectificar sus palabras:

“Pienso que me expresé mal. No supe trasladar correctamente una opinión, puesto que no soy ni mucho menos una experta en esta cuestión. Me equivoqué en este tema”, ha afirmado la edil, después de que este fin de semana se haya hecho viral el corte con esas declaraciones, que se han compartido por distintas redes sociales.