Una enfermera revela los terribles efectos adversos de las vacunas: «Esto es maldad al más alto nivel»

“Project Veritas” publicó el lunes el primer vídeo de su serie de investigación sobre la vacuna COVID, en el que se entrevista a Jodi O’Malley, una enfermera del Centro Médico Indio de Phoenix (Arizona) que trabaja para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (“Department of Health and Human Services”, HHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

O’Malley describió al fundador del “Project Veritas”, James O’Keefe, lo que ha estado ocurriendo en sus instalaciones del gobierno federal. Para corroborar sus afirmaciones, O’Malley grabó a sus colegas del HHS discutiendo sobre sus preocupaciones acerca de la nueva vacuna COVID.

Estos son algunos de los aspectos más destacados del vídeo:

Dra. María González, médico de urgencias, HHS: “Todo esto es pura mierda. Ahora, [el paciente] probablemente [tiene] miocarditis debido a la vacuna [COVID]. [a patient][has] Pero ahora, ellos [el gobierno] no van a culpar a la vacuna”. [government]

Dra. González: “Ellos [el gobierno] [government] no están informando [adverse COVID vaccine side effects]… Quieren barrerlo debajo de la alfombra”.

Deanna Paris, enfermera titulada, HHS: “Es una pena que [el gobierno] no trate a la gente [with COVID] como se supone que debe hacerlo, como debería. [government] Creo que quieren que la gente muera”.

Jodi O’Malley, miembro del HHS y enfermera titulada: La vacuna COVID “no está haciendo lo que era su propósito”.

O’Malley: “He visto a docenas de personas llegar con reacciones adversas”.

O’Malley: “Si nosotros [el gobierno] no estamos reuniendo datos de [COVID vaccine] y no los notificamos, entonces ¿cómo vamos a decir que esto es seguro y que está aprobado para su uso?”[government]

O’Malley: No tengo miedo de denunciar “porque mi fe está en Dios y no en el hombre”… Sabes, ¿qué clase de persona sería si supiera todo esto…? – esto es maldad al más alto nivel. Tenemos la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.], tenemos los CDC [Centers for Disease Control and Prevention], que se supone que nos protegen, pero están bajo el gobierno, y todo lo que hemos hecho hasta ahora no es científico”.

O’Malley: “A fin de cuentas, se trata de tu salud, que nunca podrás recuperar, y de tu libertad, y de vivir en una sociedad pacífica, y yo digo ‘no’. No. Esta es la colina en la que moriré”.

