Una escuela de Marsella (Francia) separa a niñas con hiyab y niños en el aula y en el patio

Una escuela de Educación Primaria de Marsella (Francia) separa a niñas con hiyab y niños en una misma clase y en el patio, y lo justifica asegurando que es «un acto necesario para respetar los códigos religiosos».

Así, en el recreo no se permite el contacto entre niñas y niños, y los recintos en los que juegan están separados por una pared. El vídeo de la secuencia que ha indignado a la sociedad francesa ha sido emitido en el programa «Zone Interdite» de la televisión francesa M6. En él, una profesora explica que los niños deben aprender a vivir sin contacto con el sexo opuesto desde una edad temprana. Señala que los menores -desde 5 y 6 años- «se pueden ver», pero deben convivir juntos «sin necesidad de hablarse». «Es política del colegio», subraya.

#France Primary school in #Marseille in which girls wear veil and separated from boys. Teacher explains that it is a necessary act to respect religious codes. In the playground girls and boys are not allowed to come into contact and areas are delimited by a wall. #ZoneInterdite pic.twitter.com/InReWRS0yB

— Caution Integration (@Elbandi_) February 7, 2022