Una extraña enfermedad cerebral que se propaga entre los jóvenes desconcierta a los médicos canadienses

Vanesa Catanzaro.- Una misteriosa enfermedad cerebral está afectando a jóvenes de una provincia canadiense y nadie sabe la causa ni tampoco se ha encontrado cura.

Un denunciante de la provincia canadiense de New Brunswick advirtió que la enfermedad neurológica progresiva que está produciendo un rápido deterioro cognitivo en los afectados, desde hace dos años tiene desconcertados a los expertos médicos, acorde a lo que informó The Guardian.

Los síntomas incluyen problemas de memoria, espasmos musculares, problemas de equilibrio, dificultad para caminar o caídas, alucinaciones, pérdida de peso inexplicable y dolor en las extremidades y tiene similitudes a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, (CJD), que se conoce como “Enfermedad de las vacas locas”.

La enfermedad que mantiene perplejos a los médicos aparentemente afecta a jóvenes previamente sanos. El síndrome se identificó en un memorando de marzo de 2021 de la oficina del director médico de salud, que decía: “La investigación preliminar realizada a fines de 2019 / principios de 2020 determinó que se trataba de un síndrome neurológico atípico distinto”.

Desde que apareció el primer caso, se están investigando 48 casos, pero los expertos afirman que el número podría llegar a 150. Se han reportado 8 muertes, pero las autoridades dicen que no pueden garantizar que la misteriosa enfermedad cerebral sea la culpable de las muertes.

Debido a que 9 de los casos contrajeron el síndrome de un contacto estrecho, pero sin tener vínculos genéticos, se sospecha que pueden estar involucrados factores ambientales.

En declaraciones a The Guardian , un denunciante de la autoridad sanitaria Vitalité Health Network dijo que no creían que la enfermedad estuviera afectando solo a New Brunswick.

“Probablemente somos el área que está levantando la bandera porque somos principalmente rurales y en un área donde la gente podría estar más expuesta a factores ambientales”, dijo la fuente.

“Estoy realmente preocupado por estos casos porque parecen evolucionar muy rápido”, continuó. “Estoy preocupado por ellos y les debemos algún tipo de explicación”, agregó el denunciante.

Un informe publicado en octubre dijo que una encuesta de 34 personas con la enfermedad no había encontrado “conductas específicas, ni exposición alimentaria o ambiental” que la causara.

La misteriosa enfermedad ataca a personas de ambos sexos y de todas las edades, con una edad promedio de los pacientes de 59 años, pero incluso tan jóvenes como de 18.

Uno de los casos que describe CBC News es el de Porelle, quien experimentó síntomas de manera creciente, comenzando con espasmos musculares hasta pérdida de memoria, e insomnio.

“Una mañana, no pude entender cómo usar el agua tibia en el baño”, dijo. “Tuve que ir a la cocina donde hay como una cosita azul y una cosita roja que te dice de qué lado está”.

“Me tomó más tiempo conectar los puntos y hacer las cosas diarias fue más difícil, como cocinar una comida”. Porelle dijo que, por error, metió la mano en un espagueti caliente y se quemó.

Otro de los casos es el de Gallant, un joven de 21 años jugador de fútbol americano en la escuela secundaria, quien fue diagnosticado con el raro síndrome. Actualmente tiene problemas para dormir, alucinaciones, espasmos musculares severos y su memoria muy afectada. Tanto es así que, según contó, puede tener una conversación con alguien y olvidarla 5 minutos después.

