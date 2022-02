Una extraña «vacuna»

Entre todas las vacunas que he conocido en mi vida (tos ferina, difteria, tétanos, sarampión, rubéola, sarampión, hepatitis, meningitis y tuberculosis), nunca he visto una que me obligue a usar una mascarilla y mantener mi distancia social, incluso cuando estás completamente vacunado.

Nunca he oído hablar de una vacuna que haga que el virus se propague incluso después de la vacunación. Nuncal habíamos oído hablar de recompensas, descuentos o incentivos para vacunarse. En mi época no había discriminación para aquellos que no se vacunaban. Si no estabas vacunado, nadie intentaba hacerte sentir una mala persona.

Nunca he visto una vacuna que destruya la relación entre familiares, compañeros y amigos.

Nunca he visto que una vacuna sea usada para amenazar los medios de vida, el trabajo o la escuela. Después de todas las vacunas que he enumerado anteriormente, nunca he visto una vacuna como esta, que discrimine, divida y juzgue a las personas cruelmente. Sin embargo, esta vacuna hace todas estas cosas… menos INMUNIZAR.

Si aún necesitamos una dosis de refuerzo después de estar completamente vacunados e, incluso así, necesitamos obtener una prueba. negativa de test después de estar completamente vacunados, y aún necesitamos usar una mascarilla después de estar completamente vacunados y ser hospitalizados después de haber sido completamente vacunados, probablemente haya llegado el momento de admitir que nos han engañado por completo.

